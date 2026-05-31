エリザベート王妃国際音楽コンクール・チェロ部門の本選で演奏する北村陽さん（ｃ）Ａｌｅｘａｎｄｒｅ　ｄｅ　Ｔｅｒｗａｎｇｎｅ

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　ベルギーのブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、兵庫県西宮市出身の北村陽さん（２２）が５位に入賞した。