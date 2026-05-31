ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「エリザベート国際」チェロ部門で２２歳・北村陽さんが５位入賞 「エリザベート国際」チェロ部門で２２歳・北村陽さんが５位入賞 「エリザベート国際」チェロ部門で２２歳・北村陽さんが５位入賞 2026年5月31日 8時22分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ベルギーのブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、兵庫県西宮市出身の北村陽さん（２２）が５位に入賞した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 世界的指揮者の山田和樹が東大先端研の特別客員教授に…「いろいろな分野のハーモニーを奏でるのが音楽の役割」 「ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全集」リリースのバイオリン・前橋汀子…右肩手術を乗り越えさらなる進化、６月には全国でリサイタルも ザ・おめでたズは「虚」なのか？…ヒップホップ的価値観から離れても「リアル」なワケ、圧倒的な「楽しさ」が救う生活者の悩み 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 法要, グループウェア, 慰霊祭, 寺田屋, 老人ホーム, リペア工事, 工場, 住宅, 伊東市