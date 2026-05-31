俳優・坂口健太郎が、韓国での映画舞台あいさつの様子を披露し注目を集めている。

３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「映画『Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ Ｐｉｅｃｅ』韓国舞台挨拶、１日目が終わりました」と報告すると、作品の原作となった日本のベストセラー「盤上の向日葵（ひまわり）」にちなんでヒマワリの花束を手に満面の笑みを浮かべるショットをアップ。「みなさん是非楽しんでください」と呼びかけ、韓国語でもつづった。

この投稿には「韓国での公開、おめでとうございます！」「向日葵みたいにかわいいきゅるきゅる笑顔 心臓バクバクで大変です」「素敵な笑顔ありがと〜」「笑顔かわいすぎ」「たくさんの人に楽しんでもらえますように」「素敵な写真ですね」といった声に加え、韓国語でも多くのコメントが寄せられている。

「ファイナル・ピース」は、日本のベストセラー「盤上の向日葵」を原作としたサスペンスドラマ。高価な将棋の駒とともに身元不明の遺体が発見される中、容疑者に挙げられた天才棋士・上条桂介と姿を消したギャンブラーの間に隠された真実を追う物語となっている。