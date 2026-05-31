元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「幸は薄めだと思う」と自己評価を明かした。

今週のゲスト、クリス松村と俳優トークで盛り上がった。田中は「割と幸が薄い役とか、ワケありの役が多いですね」と切り出した。続けて役柄と自身を比較した上で「それは本当（の自分）じゃないような気がするけど、幸は薄めだと思う、自分で」と自己分析した。

クリスから幸せの定義について問われ、田中は「多幸感みたいなワードが流行ってるんですけど、福が多いっていうね。でもその多幸感はないと思ってる、自分に」と語った。理由を聞かれた田中は「あんまり、別にすごく幸せそうに見えてないだろうな」と明かした。

クリスからは「それは俳優さんの独特のマインドの持ち方だと思う。私なんか…私なんか…って思って自分を追い詰めていく。だって本当のあなたじゃ、ない」と指摘された。

田中は「幸せそうに見えますか？」と投げかけると、クリスは「全然見えるよ」と返答。田中は「え、うそ？」と驚きつつ「うれしい!」と声を弾ませた。

クリスから続けて「小さな太陽。大きくはないんだけど」と絶賛されると、田中は「うれしい。私、今年の自分のテーマはひまわりみたいな太陽…で生きようと思う」と意気込んだ。

番組公式Xには田中と松村のツーショット写真が公開されている。