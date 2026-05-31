原日出子、とれたての新鮮野菜で作った緑色鮮やかな“サラダモーニング”披露「健康的ですね」「身体が喜びそうですね」
俳優の原日出子（66）が28日、自身のインスタグラムを更新。新鮮な野菜で作った健康的な朝食を披露した。
【写真】「身体が喜びそうですね」原日出子が披露した新鮮野菜の“サラダモーニング”
原は「朝のお散歩 だいぶ早い時間から暑くなってきました もう紫陽花も咲き始めています」「今朝は 朝採れの新鮮野菜をゲット 大きなブロッコリー ほうれん草 枝豆 きゅうり3本で 1000円 おまけに いつも会う お散歩仲間から頂いた 美味しいアスパラも加わって 野菜好きの私は もう幸せ〜 早速茹でて 朝ご飯にしました ほうれん草は 胡麻和えにして ゆで卵も加えて サラダモーニングです 美味しかった〜」と満足げにつづり、緑鮮やかなアスパラなどの野菜にゆで卵が添えられたサラダの写真をアップ。
この投稿にファンからは「新鮮なお野菜たっぷりの朝ご飯、身体が喜びそうですね」「お料理いつも美味しそうでうらやましいです」「野菜とゆで卵 美味しそうです」「お野菜たっぶりで健康的ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「身体が喜びそうですね」原日出子が披露した新鮮野菜の“サラダモーニング”
原は「朝のお散歩 だいぶ早い時間から暑くなってきました もう紫陽花も咲き始めています」「今朝は 朝採れの新鮮野菜をゲット 大きなブロッコリー ほうれん草 枝豆 きゅうり3本で 1000円 おまけに いつも会う お散歩仲間から頂いた 美味しいアスパラも加わって 野菜好きの私は もう幸せ〜 早速茹でて 朝ご飯にしました ほうれん草は 胡麻和えにして ゆで卵も加えて サラダモーニングです 美味しかった〜」と満足げにつづり、緑鮮やかなアスパラなどの野菜にゆで卵が添えられたサラダの写真をアップ。
この投稿にファンからは「新鮮なお野菜たっぷりの朝ご飯、身体が喜びそうですね」「お料理いつも美味しそうでうらやましいです」「野菜とゆで卵 美味しそうです」「お野菜たっぶりで健康的ですね」などのコメントが寄せられている。