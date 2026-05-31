「“亀”だなって思いますが」 中野麟太朗がコツコツで目指すトップ10入り
＜〜全英への道〜ミズノオープン 3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞ビッグスコアが連発していた今大会。2日目まででトータル15アンダーに伸びた首位のスコアがさらに伸びることが予想されたが、終わってみればトータル17アンダー。トーナメントレコードは「61」だが、仮に最終日このスコアを出せる選手が現れれば、優勝争いも、全英の出場権争いも面白くなる。
【写真】中野麟太朗のこだわりは“やさしい”2番アイアン
ここまでトータル7アンダー・22位タイにつける中野麟太朗。なかなか伸ばし切れていないが、「僕なりにいいゴルフができている」と手ごたえを感じている。2日目は「伸ばしたい気持ちが強くなればドツボにハマる」と自分を律して予選通過を果たし、きょうは「パットがダメで、ラインを読み切れなかったし、ストロークのことも気になってしまった」という中で「ボギーを1個も打たずに回れた」と及第点のラウンド。昨年の11月にプロ転向し、今季はQT2位で得た前半戦出場権で戦う中野にとって、まず大切なのは「ポイントを稼ぐこと」にある。8月の「Sansan KBCオーガスタ」で行われる第1回リランキングを突破して、「1年間戦う」というのが今季の最低限の目標だ。「僕の甘い未来予想図だと、もう勝っている予定でしたが、まだ、コースへの対応力という部分が足りていない。『すぐに優勝できる』と言っていただけるけど、今はそんなにいきなり来ないと思っています。自分なりの良い守り、良い攻めのゴルフをして、あすも、これからもやっていきたい。ちょっと遅いですけど、“亀”だなって思いますが、焦ってもしょうがない」と、いまは「自分のゴルフができるか」に焦点を置いている。最終日は「たくさんバーディを取れると思うので、まずはトップ10を目指して」と終始冷静に取材に応じた中野だったが、最後にはこんな本音も。「トップ10を目指すと言いましたが、もちろんそれを目指した結果、全英出場圏内に入れたらとは思っています」。亀の歩みは遅いかもしれないが、コツコツと歩みを進め、最終的にはウサギを追い越し勝利へ。中野は初日「70」、2日目「69」、3日目「70」とスコアを積み重ねている。最終日に思わぬ伏兵がリーダーボードを駆け上がり、波乱を起こすかもしれない。（文・杉本夏希）
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ミズノオープン リーダーボード
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