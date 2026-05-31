自分だけが喋り続けていませんか？専門家が教える「話し手と聞き手」の役割を交代するおうちトレーニング【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート

うまく会話ができない

困りごと【会話のキャッチボールができない】

会話をするときに、自分のいいたいことだけ一方的に話したり、興味のない話には反応をしなかったり、聞こえていないのか返事をしなかったり。 そっけないあいづちだったりしていないでしょうか。これでは双方からやりとりする会話のキャッチボールにはなりませんね。

相手が話しているときは黙る、相手が話し終えたら話すなど、会話にはルールがあります。会話のルールは暗黙のルール。会話のルールを知らないのであれば、それを教えていきましょう。相手に質問をしたり、「私も〇〇が好き」「私は△△が好き」と自分のことを話したりできると会話も盛り上がりますね。

考えられる背景【いいたいだけ 、相手の話に興味がないだけ】

自分のいいたいことのみを話すときは、自分がいいたいだけだったり、相手の意見や感想には関心がうすいことなどが背景にあると考えられます。

話を聞いてほしいと思っている相手が自分の反応を期待しているなんて思ってもいないのかもしれません。

またあいづちや返事などのリアクションをしないと、相手に自分が話を聞いていることが伝わらないと知らない可能性もあります。あいづちをうつ、ひとこと返すなどを教えていきましょう。

イラスト：こやまもえ

サポートポイント【会話が成り立つように練習をする】

人の会話に割って入ってしまうときは、「お母さん、誰と話しているかな？ 話が終わるまで待っててね。そしたら〇〇ちゃんと話す番になるよ」と、話が終わるのを待ってもらいます。話が終わったら、子どもと向き合い話を聞きます。それでも、「聞いて聞いて！」と会話に入ろうとするときは「ちょっといい？」「お話中ごめんなさい」などの一言を入れて話すとよいことを教えましょう。

相手の話を聞いて、その話に対しての返事をすることも練習しましょう。

子ども「給食は、うどんを食べたよ」→おとな「おいしそうだね。お母さんもうどんを食べたんだよ。どんなうどんだったの？」など、まずはおとなが見本をみせます。相手のほうを向いて話を聞く、うなずく、「うん、うん」「へー」などのあいづちも教えていきましょう。また話したいと思える会話、会話のキャッチボールができたという経験をつみます。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ