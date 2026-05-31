歌川国芳のユーモア溢れる「浮世絵」に見る猫愛♡ 猫と日本人の歴史とは【猫柄図鑑】

猫と日本人の歴史

日本でペットの人気を犬と二分する猫。

猫と日本人の出会いから現在までの歴史を、時系列で追ってみましょう。

猫が日本へやって来た時期は、少し前までは奈良時代と考えられていましたが、最近の遺跡発掘から弥生時代の頃である可能性が出てきました。他の国々と同じく、日本人も最初に目をつけたのは、猫がネズミを獲るハンターとしての能力でした。

ネズミによる被害は農作物だけにとどまりません。船に穴を開けたり、蚕やその繭を食い荒らしたりと、漁業や養蚕業にもネズミは深刻な被害を与えていたのです。そのため、昔から日本人は猫をとても大切にしてきました。

平安時代初期には、すでに猫は愛玩動物として皇族や貴族に可愛がられていました。時代が進むにつれて、猫は庶民の生活にも浸透していき、江戸時代後期には空前の猫ブームが巻き起こります。

明治時代以降、欧米との交易がさかんになると、海外の猫が日本へ流入。それまでになかった毛色や毛柄を持つ猫が増え、アメリカンショートヘアやシャム猫（サイアミーズ）などの「洋猫」を飼う人も増えていきました。そして現在、猫は犬と人気を二分するほどに愛される存在となり、あらゆるメディアを席巻しています。猫と日本人の切っても切れない関係は、今後も続いていくことでしょう。

日本人と猫の深い関係

養蚕業の守り神

文献、絵画、彫刻、招き猫などの縁起物……。日本人が昔から猫を大切にしてきたことは、日本各所に残された「足あと」からも明らかです。

あまり知られていないところでは、養蚕業がさかんな土地で描かれていた「猫絵」が挙げられます。これは、蚕を襲うネズミを退治してくれる猫が足りないため、ネズミよけとして猫の絵を壁に貼ったというもの。養蚕業に従事する人々にとって、猫はまさに守り神のような存在だったのです。

また、かつて養蚕がさかんだった京都府峰山町の金刀比羅神社内にある木島神社には、狛犬ならぬ狛猫が鎮座しています。江戸時代に養蚕家やちりめん職人たちが奉納した狛猫は、この神社のシンボルとして今も愛されています。

現代に負けず劣らず!? 江戸時代の猫ブーム

空前の猫ブームといわれる現在、テレビ番組、アニメ、漫画、本、猫カフェなど、あらゆる場面で猫が活躍するようになりました。しかし、江戸時代末期に起きた猫ブームも、熱量では現在に負けていません。

江戸の猫ブームを象徴しているのが、猫をモチーフにした浮世絵です。とりわけ、猫を好んで描いたのが歌川国芳です。猫の体で文字を描いた「猫の当字」や、擬人化させた猫が蹴鞠をする「流行猫の曲鞠」など、国芳の作品はどれも愛情とユーモアに満ちたものばかり。こうした浮世絵が生まれた理由は、国芳が大変な猫好きだったこともありますが、何より庶民がこうした浮世絵を好んで買い求めたからにほかなりません。猫のグッズを手にとったことのある人なら、当時の庶民に親しみや共感が湧いてくるのではないでしょうか。

国芳を筆頭に、喜多川歌麿や葛飾北斎、歌川広重といった有名な浮世絵師たちも、猫をモチーフにした作品を残しています。猫ブームのさなか、猫は浮世絵師にとって「売れる」モチーフのひとつだったのです。

歌川国芳「猫の当字」

たくさんの猫が組体操のように集まって、「なまづ」の文字を形作っているユーモラスな作品。濁点を鞠で表現している点にも注目です。

猫の擬人化は日本人の独特なセンス

明治時代になっても、猫ブームは覚めやらず、猫をモチーフにした絵画や小説、はては紙製の着せ替え人形までもが登場しました。猫の視点から飼い主やその周辺の人々の人間模様を描いた、夏目漱石の小説『吾輩は猫である』は、1905年（明治38年）に発表されています。

猫を人に見立て、さまざまな作品に登場させるセンスは、日本人特有のものといえます。アニメやゲームで猫のキャラクターが人間と話していても、私たちは特に不自然とは感じません。それくらい、日本人は猫と深い仲であり、友人や家族と同等の存在として見ているということでしょう。日本人は今も昔も猫好きの民族なのです。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘