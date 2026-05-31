◆春季北海道高校野球大会 ▽準決勝 クラーク６―４札幌日大（３０日・札幌モエレ沼公園）

準決勝２試合が行われた。クラークは６―４で札幌日大に競り勝ち、２年ぶりの決勝進出を決めた。８番・穴田晃生遊撃手（３年）の適時打で９回に勝ち越すと、エース右腕・佐々木俊介（３年）が準々決勝から２試合連続完投でリードを守り切った。旭川志峯は９―２の８回コールドで士別翔雲に大勝し、初の決勝進出。３番・中村寧央（ねお）一塁手（３年）が４安打３打点をマークした。決勝が北北海道勢同士の対戦となるのは、１９６９年第８回大会の北見柏陽―富良野戦以来５７年ぶり２度目。どちらが勝っても初優勝となる。

クラークの鉄腕エースが最後までマウンドに立ち続けた。２点リードの９回２死。１６４球目で空振り三振を奪うと、佐々木は拳を握って雄たけびを上げた。準々決勝から２試合連続完投。「投げているときは感じなかったけど、終わったら（疲れが）きました」と汗をぬぐった。

１５９球を投じた準々決勝の北海戦から中２日のマウンド。「（前半は）球が走ってなくて、真ん中に集まってしまった」と、４回までに８安打を許す苦しい投球が続いた。５回を終えて球数は早くも１１４球。佐々木啓司監督（７０）から疲労度を確認されたが、「大丈夫です」と続投を志願した。地区で敗れた昨秋の大会後から本格的に投手転向したばかりの右腕。尻上がりに調子を上げて５回以降は１安打のみに抑え、スコアボードに０を並べた。

今大会３試合の球数は、計３８８球。１週間５００球の球数制限に残り１１２球まで迫っている。それでも、佐々木監督は「１１０球以内に終わればいい」と決勝での先発起用を示唆。背番号１も「投げたいです」と登板に意欲を見せた。道大会（夏は北北海道大会）で唯一手にしていない「春」のタイトル奪取まであと１勝。エースが最後まで右腕を振り続ける。（島山 知房）