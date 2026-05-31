◆春季北海道高校野球大会 ▽準決勝 旭川志峯９―２士別翔雲＝８回コールド＝（３０日・札幌モエレ沼公園）

準決勝２試合が行われた。クラークは６―４で札幌日大に競り勝ち、２年ぶりの決勝進出を決めた。８番・穴田晃生遊撃手（３年）の適時打で９回に勝ち越すと、エース右腕・佐々木俊介（３年）が空知地区予選代表決定戦から４試合連続完投でリードを守り切った。旭川志峯は９―２の８回コールドで士別翔雲に大勝し、初の決勝進出。３番・中村寧央（ねお）一塁手（３年）が４安打３打点をマークした。決勝が北北海道勢同士の対戦となるのは、１９６９年第８回大会の北見柏陽―富良野戦以来５７年ぶり２度目。どちらが勝っても初優勝となる。

旭川志峯の中村が大暴れだ。３安打で迎えた８回の第５打席は、１死三塁の好機でバットを握った。鋭い打球で一塁線を破り、悠々と三塁に到達。直後に４番・億貞壮汰遊撃手（３年）の適時打で、コールド勝ちを決める９点目のホームを踏んだ。

今大会３試合で１０打数７安打。大会前、弾道を上げるためにバットの角度などを調整してきた成果が現れており、４回には両翼１０１・５メートルの球場で右翼ポール近くのフェンスに直撃する三塁打もマークした。あとわずかで公式戦初本塁打という当たりだったが、山本博幸監督（４６）は「あの追い風なので入れてほしかった」と辛口評価。中村も「ホームランまであと少しだった。（他球場であれば本塁打？）ここで越えないと意味がない」と絶好調ゆえの悔しい適時打に唇をかんだ。

学校として初めて臨む決勝では、過去３戦全勝（いずれも夏の北北海道大会）のクラークと対戦する。昨夏の甲子園も経験している背番号３は「必ず勝ちます。強いとは思うけど、勝たないとここまできた意味がない」。ダンスが得意な１７歳。好調のリズムに乗って、決勝でも快音を響かせる。（島山 知房）