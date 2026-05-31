◆米大リーグ ガーディアンズ１―９Ｒソックス（３０日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３０日（日本時間３１日）、敵地・ガーディアンズ戦に代打で途中出場し、左飛、押し出し四球の１打数無安打１打点だった。レッドソックスは快勝で連敗を「２」で止めた。

２―１で１点をリードした７回２死一、三塁のチャンスで代打出場。右腕・ホイヤーと対戦し、カウント１―１から３球目の外角高め９５・３マイル（約１５３・４キロ）直球に反応したが、左飛に倒れた。３―１で２点をリードした９回無死満塁の２打席目には押し出し四球を選んで貴重な追加点をたたき出し、この回の一挙６得点につなげて試合を一気に決めた。

今季は外野の戦力が充実していることから、この日でチームは５７試合目だが、出場は４０試合目。この日も左腕が先発とあってベンチスタートとなり、スタメン出場は２６試合のみと出場機会は限られている。それでも２４日（同２５日）の本拠地・ツインズ戦で今季３６試合目の出場、１０７打席目で１号を放った。

待望の１号を放った試合後には「やっぱり、１本目が出ていなかったので。いずれ出るだろうとは思っているんですけど、やっぱり結果がゼロでしたので。何でも１本ずつの積み重ねだと思うので、きょうは１本出ましたけど、これからも引き続き打てるようにやっていきたいです」と振り返っていた。