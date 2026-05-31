スタバの新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」に無料で55円相当のカスタマイズ追加が可能！お得なキャンペーンは6月21日まで。

スターバックスは、2026年5月27日に登場した「バナナ アフォガート フラペチーノ」に、値段そのままで「エスプレッソショット」を追加できるお得なキャンペーンを実施しています。

通常は有料のカスタマイズである「エスプレッソショット追加」を無料で楽しむには、「モバイルオーダー & ペイ」または店頭のセルフオーダー端末「ORDER STATION」で注文する必要があります。

モバイルオーダーやORDER STATIONからの注文時に、「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」を選択することで、追加料金無しで「エスプレッソショット追加」のカスタマイズが可能です。

バナナのやさしい甘みと、ふわっと香るエスプレッソが絶妙な「バナナ アフォガート フラペチーノ」にエスプレッソを追加することで、よりビターで豊かな風味のフラペチーノが楽しめます。

店内飲食価格は700円。コーヒー好きな人や、ほろ苦いカスタマイズをお得に楽しみたい人必見のお得企画です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

モバイルオーダーするだけで無料に

6月21日まで、「バナナ アフォガート フラペチーノ」に「エスプレッソショット」のカスタマイズを無料で楽しめるカスタマイズキャンペーンを実施中です。