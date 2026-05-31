ジョナサン公式Xで20％オフクーポン登場中！「ハーゲンダッツ」スイーツに使えるクーポンも《最長7月15日まで利用可能》
ジョナサンは、最長2026年7月15日まで利用できるクーポンを公式Xで公開しています。
満足感のあるメニューもクーポンでお得に
ジョナサン公式Xが公開しているクーポンは、ぜんぶで37枚。セットメニュー20％オフやハーゲンダッツのスイーツメニューに使えるクーポンなどが登場しています。
20％オフになるセットメニューは以下の5つ。
●タイ風ガパオライス＆ドリンクバーセット
●炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ＆ドリンクバーセット
●タンドリーチキン＆メキシカンピラフ＆ドリンクバーセット
●竜田チキン甘辛醤ソース ライス＆ドリンクバーセット
●ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ ライス＆ドリンクバーセット
有効期限は26年6月10日まで。
つづいて、ハーゲンダッツのスイーツセール対象メニューを紹介します。いずれも110円引きです。
●ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX
●ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ
●ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー
●ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ
●ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ
●ハーゲンダッツ・ノセテミターノ
●ハーゲンダッツ クッキー＆クリームアイスクリーム
ハーゲンダッツを使用したスイーツの有効期限は26年6月7日まで。
さらに、満足感のあるメニューやアルコール、キッズメニューなどのクーポンもあります。
クーポンの一例は以下の通り。いずれも26年7月15日まで利用できます。
●ミックスグリル...110円引き
●アンガスビーフ100％ステーキハンバーグ（和風ビネガーソース）...110円引き
●ヒレコロステーキ...110円引き
●徳島県産阿波尾鶏のステーキ...110円引き
●本まぐろの鉄火丼（みそ汁・惣菜つき）...110円引き
●サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）...166円引き
●おこさまメニュー各種...最大330円引き
●ドリンクバーセット...最大165円引き
クーポンは店内飲食時に利用できます。お得なクーポンで外食を楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部