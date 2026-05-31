開催：2026.5.31

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 9 - 4 [パドレス]

MLBの試合が31日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとパドレスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。

2回表、6番 ザンダー・ボガーツ 5球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 WSH 0-1 SD

3回裏、8番 ドルー・ミラス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-1 SD

4回表、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 WSH 1-2 SD

5回表、1番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 WSH 1-3 SD

7回裏、7番 ディラン・クルーズ カウント0-0から押し出しの死球でナショナルズ得点 WSH 2-3 SD、8番 ドルー・ミラス 3球目を打ってセカンドゴロ しかしショートがエラー 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 3-3 SD、9番 カーティス・ミード カウント3-1から押し出しの四球でナショナルズ得点 WSH 4-3 SD、2番 ルイス・ガルシア 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 6-3 SD、3番 デーレン・リレ 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 7-3 SD

8回表、4番 マニー・マチャド 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 WSH 7-4 SD

8回裏、9番 カーティス・ミード 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 9-4 SD

試合は9対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで4勝4敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 07:58:07 更新