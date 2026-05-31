開催：2026.5.31

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 6 - 5 [ブルージェイズ]

MLBの試合が31日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。

3回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 TOR

4回表、6番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BAL 1-1 TOR、7番 アーニー・クレメント 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 BAL 1-2 TOR

8回表、5番 岡本和真 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BAL 1-4 TOR

9回表、さらにライトがエラーでブルージェイズ得点 BAL 1-5 TOR

9回裏、7番 レオディ・タベラス 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-5 TOR、8番 ジャクソン・ホリデー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-5 TOR、2番 ガナー・ヘンダーソン カウント3-1から押し出しの四球でオリオールズ得点 BAL 4-5 TOR、3番 アドリー・ラッチマン カウント3-2から押し出しの四球でオリオールズ得点 BAL 5-5 TOR、4番 ピート・アロンソ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-5 TOR

試合は6対5でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのアルバート・スアレスで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで4勝4敗5S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、2打点、打率は.216となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:00:26 更新