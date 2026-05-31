開催：2026.5.31

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 6 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が31日に行われ、シティ・フィールドでメッツとマーリンズが対戦した。

メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するマーリンズの先発投手はタイラー・フィリップスで試合は開始した。

4回裏、5番 マーク・ビエントス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 2-0 MIA、7番 マーカス・セミエン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-0 MIA

5回表、2番 リアム・ヒックス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 NYM 3-1 MIA

6回裏、4番 ジャレド・ヤング 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 4-1 MIA

7回裏、9番 ヘイデン・センガー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 5-1 MIA、3番 フアン・ソト 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 6-1 MIA

試合は6対1でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのクリスチャン・スコットで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマーリンズのタイラー・フィリップスで、ここまで0勝1敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:04:08 更新