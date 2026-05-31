開催：2026.5.31

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 7 - 6 [ロイヤルズ]

MLBの試合が31日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとロイヤルズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

1回裏、2番 ジョシュア・ヤング 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-0 KC

4回裏、7番 ダニー・ジャンセン 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 TEX 2-0 KC、8番 ニッキー・ロペス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-0 KC

7回表、1番 カーター・ジェンセン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TEX 3-1 KC、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TEX 3-2 KC、3番 マイケル・ガルシア 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TEX 3-3 KC、4番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 TEX 3-4 KC

8回表、1番 カーター・ジェンセン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 TEX 3-6 KC

8回裏、7番 ダニー・ジャンセン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-6 KC

9回裏、1番 ジョク・ピダーソン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 5-6 KC、4番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-6 KC、5番 エセケル・デュラン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 7-6 KC

試合は7対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのペイトン・グレーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで3勝3敗11S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:06:11 更新