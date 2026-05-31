将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。注目の開幕戦では、九州サザンフェニックスが躍動。第1ステージで初戦を落とすもその後連勝で優位に進め、最後はチーム主力の佐々木大地七段（31）が勝利を飾り勝負を決めた。Aリーグ第1試合は九州サザンフェニックスが勝利で1位決定戦へ。TDIルシーグ横浜は敗者復活戦へと回ることとなった。

【映像】話題となった「入札時間」が発表される瞬間

注目の開幕戦は、初戦で斎藤明日斗六段（27）が幸先の良い白星を飾る。しかし、第2局からは九州サザンフェニックスの猛反撃が始まった。佐々木七段、西田拓也六段（34）、深浦康市九段（54）、永瀬拓矢九段（33）が怒涛の4連勝を決め、一気に主導権を握る。第2ステージでは横浜の斎藤六段が意地の1勝を返すも、第7局で佐々木七段が再び白星を飾り、通算スコア5勝2敗で九州サザンフェニックスの勝利となった。

見事な逆転勝利を収めた九州サザンフェニックスの深浦監督は、「ルシーグさんは本当に強いチームでどう戦うか悩んだが、チームメイトの皆さんがよく頑張ってくれた。（先手番の）入札の時もみんなで相談して、いいチームワークで戦えた」とメンバーの奮闘を称えた。

今回から新たに導入された『先手番入札制度』については、「チームの協調性などいろんな意見が伺えて、かなり面白いシステム」と評価。「うちは先手を取ることが多かったが、横浜さんはそこまでではなかったので、色々な考え方があるのだなと思った。先手をいっぱいいただいた分、みんな伸び伸び戦えたと思う」と勝因を分析した。また、ファンに向けて「前回（の地域対抗戦）が不甲斐ない成績だったので、この勝利でまた九州も上向きで頑張れると思う」とさらなる活躍を誓った。

一方、敗れたTDIルシーグ横浜で監督を務める森内俊之九段（55）は、「チームの雰囲気はよかったが、初戦を取った後に負けが込む展開になり、なかなかペースがつかめないまま終わってしまった」と悔しさをにじませた。

勝負の分かれ目となった先手番入札制度については、「メンバーで相談して作戦を練ったが、結果的に先手が取れないことが多かった。戦略的に相手チームに少し行かれてしまった感じで、次の課題にしたい」と振り返った。次戦は敗者復活戦へと回るが、サポーターに向けて「今日は残念な結果に終わったが、次戦までに全員で調整を重ねてベストを尽くすので、引き続き応援をお願いしたい」と巻き返しを誓った。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）