2025年5月に襲名した歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎が、6月1日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。



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父は七代目を継続するため、歌舞伎界でも大変珍しい二人の菊五郎が誕生した。母は女優の富司純子で、1980年代にライオンの歯磨き粉のCMに両親と姉の寺島しのぶと一家4人で出演するなど、幼い頃から知られていた。今回の襲名で今まで交流が少なかった学生時代の友達が舞台を見に来たり、お祝いの会を開いてくれた。それがキッカケで山登りに行くなど新たな交流が始まった。



一方、自分と同時に菊之助を襲名した12歳の息子の同級生も舞台に来てくれた。息子にとっては何よりの励みになっている。菊五郎の妻は二代目中村吉右衛門さんの娘で父、舅が共に人間国宝。菊之助が2015年に歌舞伎座で寺嶋和史の名で初お目見えのときには、両祖父と父が顔を並べた。後に七代目は「ともに孫の成長を喜びあいました」と明かしている。



長い襲名公演、リラックスタイムは息子との「男二人旅」。襲名披露の会見で、日々の指導は「やっぱり厳しくなってしまう」と苦笑いし、「（菊之助が）大好きなMrs.GREEN APPLEさんのライブに行ったり、温泉でゆっくりしようね、というご褒美を考えております」と、笑顔でプランを披露していたが、番組でもお気に入りのアーティストを見に北海道まで足を延ばしたことを明かしていた



八代目菊五郎の祖父は尾上梅幸さん。番組には梅幸さんが父（六代目菊五郎）を語る貴重な映像が残っている。初めて聞いたという祖父の話、果たしてその内容とは―。



（よろず～ニュース編集部）