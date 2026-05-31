お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕(50)が5月27日、自身のインスタグラムを更新し、11歳の娘との2ショットを公開した。



【写真】ステキ！脚長っ！遺伝すごっ！ほっこり父娘2ショット

「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と掲載したのは父娘が並んで建物を見ている何げないショット。「奥さんがとても良い写真撮ってくれてた ありがとう」とカメラマンを務めた妻に感謝した。続けて「11歳と50歳！娘も大きくなったもんだ おめでとう」と誕生日を祝福した。



愛しかないような温かい写真にフォロワーからは「ご家族で楽しい一日を過ごされたんですね」「素敵なお写真」と絶賛の声が寄せられた。



一方で「11歳でこの脚の長さ!!羨ましい」「娘さん、足長い パパににたんですね」「娘ちゃん脚長過ぎません?!!遺伝??」という驚きの声も。やや前にもたれかかっているような姿勢とはいえ、娘の腰の位置はかなり上に見える。さらに「娘さんも身長ありますね 父ちゃんゆずりだ」「娘さん身長高ーい!!足長ーい!!遺伝いいですね～」と高い身長をうらやむコメントもあった。



相方の田中卓志が身長188センチという長身だけに見落とされがちだが、山根も180センチと大柄。娘も150～160センチほどはあるとみられる。



（よろず～ニュース編集部）