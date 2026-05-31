☆ロッテ―阪神（１３：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ロング、阪神＝才木

ロッテの抑えを務める横山は、ここまで両リーグ最多の１８セーブ。９日のソフトバンク戦からは、登板した１０試合に連続でセーブを記録している。

チームで１０試合以上の連続セーブは、２００２年５〜８月にパ・リーグ記録の１７試合連続をはじめ、１人で５度マークした小林雅英に次いで２人目だ。

５月だけで１０セーブ。月間１０セーブは２０１３年５月の益田直也に並ぶ球団の最多記録になる。チームは２９、３０日の阪神戦に敗れて横山の出番はなかったが、今月の最終戦で月間最多セーブの球団記録更新を狙う。

（その他のカード）

☆日本ハム―巨人（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、巨人＝竹丸

☆楽天―ヤクルト（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝藤井、ヤクルト＝奥川

☆西武―ＤｅＮＡ（１４：００・ベルーナドーム）西武＝ワイナンス、ＤｅＮＡ＝尾形

☆オリックス―中日（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝高島、中日＝高橋宏

☆ソフトバンク―広島（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝徐若熙、広島＝岡本

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順