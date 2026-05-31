◆米大リーグ オリオールズ６×―５ブルージェイズ（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１点リードの８回１死一、二塁の４打席目に左翼へ２点適時二塁打を放つなど、４打数１安打２打点でだった。ブルージェイズは前日２９日（同３０日）に５月１９日（同２０日）に、４連勝で今季最大となった借金「６」を完済。この日も４点差で９回を迎えて貯金１が目の前に迫っていたが、２死走者なしからまさかの逆転を許してサヨナラ負けを喫し、再び借金１となった。

まずは両軍無得点、２回先頭の１打席目。２ボールから岡本は先発右腕・ヤングの甘く入ったシンカーを捉えると、左翼へ打球角度３８度で飛球をはじき返した。飛距離は３７３フィート（約１１４メートル）。左翼手のウォードが目いっぱいに手を伸ばしてフェンスを越えようかという打球をキャッチし、１３号は幻となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると。３０球団の本拠地のうち、２７球場であれば本塁打になっていた当たりだった。

１点をリードした４回１死満塁の守備では、ジャクソンの緩い三塁へのゴロをベースを踏みながら捕球し、素早く一塁に送球して２つのアウトを奪うダブルプレーを完成させ、好判断もあった好守でピンチを切り抜けてチームを救った。

２、３打席目は先発右腕・ヤングの前に２打席連続で三振を喫していたが、２―１と１点をリードした８回１死一、二塁の４打席目は左腕・エーキンと対戦。フルカウントから甘く入ったスライダーを捉えると、左翼へはじき返して２人が生還し、貴重な追加点となってリードを３点に広げた。二塁塁上で岡本は小さく笑顔を見せた。

岡本は、２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で、５日（同６日）の敵地・レイズ戦以来、出場した試合では１９試合ぶりとなる１１号を放つと、前日２９日（同３０日）の敵地・オリオールズ戦でも５点差からの逆転勝ちに貢献する２試合ぶりの１２号を放った。前日２９日（同３０日）の試合後には、「しっかり仕留められて良かったです。毎日毎日良いものを出したいと思ってやっているので。また頑張って取り組んでいきたいと思います」と口にして気を引き締め直していた。