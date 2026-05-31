Aぇ! group小島健、正門良規＆“ファン”藤岡宗我アナと10年前の“伝説ギャグ”全力披露
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』で大阪凱旋ロケへ
4人組グループ・Aぇ! groupの正門良規、小島健が、6月2日放送読売テレビの朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（前5：00〜6：54、7：40〜7：55※7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）エンタメコーナーで大阪凱旋ロケを行う。同番組の月曜・火曜サブMCで、男性アイドルをこよなく愛する入社2年目の読売テレビアナウンサー・藤岡宗我とともに、たこ焼き店でトークを繰り広げる。
【写真】個性的なファッションを着こなすAぇ! group
道頓堀でのオープニングトークを終え大阪市内のたこ焼き店に到着した正門と小島は、自身らが主演を務める6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で演じた“6つ子”をイメージした、6色のカラフルなたこ焼き作りに挑む。
たこを含む21種類の具材から、同じく6つ子を演じた末澤誠也や佐野晶哉らの撮影時のエピソードを交えつつ、それぞれをイメージしたたこ焼きを作る中で、いくらとキムチなど予想外な具材の組み合わせのたこ焼きが誕生していく。
またデビュー2周年をAぇ! ｇroupのファンを公言する藤岡アナに祝福された2人は、関西ジュニア時代に思い描いていた将来像と現在のメンバーの役割の違いや、小島の関西愛、さらには佐野晶哉の東京進出後の変化などのトークで盛り上がりを見せる。
そして最後に登場したのは、6つのたこ焼きのうち1つに激辛が仕込まれた「ロシアンたこ焼き」。「大阪の全テレビ局でやったことがある」と嘆く正門と小島だが、ハズレを引いた方が“プレゼント”をもらえると聞き、渋々チャレンジすることに。
さらに関西ジュニア時代からのファンだという藤岡アナが、とある流れから小島が約10年前に生み出した“伝説（？）のギャグ”を掘り起こし、小島・正門・藤岡アナの3人で全力披露するというカオスな展開へと突入、ギャグの感想を聞かれた藤岡アナの回答に小島が猛ツッコミを入れる。
同日のスタジオには、ゲストとして関西ジュニアの西村拓哉の出演も決定、先輩2人のロケの様子を見届る。
4人組グループ・Aぇ! groupの正門良規、小島健が、6月2日放送読売テレビの朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（前5：00〜6：54、7：40〜7：55※7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）エンタメコーナーで大阪凱旋ロケを行う。同番組の月曜・火曜サブMCで、男性アイドルをこよなく愛する入社2年目の読売テレビアナウンサー・藤岡宗我とともに、たこ焼き店でトークを繰り広げる。
道頓堀でのオープニングトークを終え大阪市内のたこ焼き店に到着した正門と小島は、自身らが主演を務める6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で演じた“6つ子”をイメージした、6色のカラフルなたこ焼き作りに挑む。
たこを含む21種類の具材から、同じく6つ子を演じた末澤誠也や佐野晶哉らの撮影時のエピソードを交えつつ、それぞれをイメージしたたこ焼きを作る中で、いくらとキムチなど予想外な具材の組み合わせのたこ焼きが誕生していく。
またデビュー2周年をAぇ! ｇroupのファンを公言する藤岡アナに祝福された2人は、関西ジュニア時代に思い描いていた将来像と現在のメンバーの役割の違いや、小島の関西愛、さらには佐野晶哉の東京進出後の変化などのトークで盛り上がりを見せる。
そして最後に登場したのは、6つのたこ焼きのうち1つに激辛が仕込まれた「ロシアンたこ焼き」。「大阪の全テレビ局でやったことがある」と嘆く正門と小島だが、ハズレを引いた方が“プレゼント”をもらえると聞き、渋々チャレンジすることに。
さらに関西ジュニア時代からのファンだという藤岡アナが、とある流れから小島が約10年前に生み出した“伝説（？）のギャグ”を掘り起こし、小島・正門・藤岡アナの3人で全力披露するというカオスな展開へと突入、ギャグの感想を聞かれた藤岡アナの回答に小島が猛ツッコミを入れる。
同日のスタジオには、ゲストとして関西ジュニアの西村拓哉の出演も決定、先輩2人のロケの様子を見届る。