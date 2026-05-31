ある日突然、愛犬が1匹増えていたら…？新入りの子犬を迎えた際のおばあちゃんのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万6000回再生を突破し、「反応が可愛すぎ」「おばあちゃんパニックで草」「電車の中でみてはいけなかったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんに内緒で『4匹目の子犬』を飼った結果→連れて帰ると…気付いた瞬間の『100点の反応』】

おばあちゃんにサプライズ

TikTokアカウント「xue_pekingese」の投稿主さんは、シュエ・サヂャ・ジェノちゃんという3匹のペキニーズと暮らしています。家族はある日、4匹目となる子犬・ミジュちゃんを迎えることにしたそうです。ただし、今回はちょっとしたサプライズ作戦。おばあちゃんには内緒のまま、そっと家へ連れて帰ったのだとか。

家の中では、いつも通りわんこたちが過ごしていましたが、おばあちゃんは最初まったく気付かなかったそうです。しかし、しばらくしてからふと違和感を覚えた様子。わんこたちを指差しながら、「あれ…？」というような驚いた顔を見せ始めたといいます。

クセの強い数え方で確認

おばあちゃんは、わんこたちを見ながら「ひとつ、ふたつ…」と独特な数え方で確認を開始。いつもは3匹のはずなのに、どう数えても4匹いるのです。「増えてる…」とつぶやくも、なかなか事態を飲み込めない様子。

困惑した表情を浮かべながら、今度はそれぞれのあだ名を呼んで点呼を取ることに。しかし、やっぱり結果は同じ。「あれ？」という顔を何度も繰り返しながら、一生懸命状況を整理しようとしていたそうです。突然増えた小さな存在に、頭の中が追いつかない様子だったといいます。

信じられなかった結果…

そしてついに、おばあちゃんは4匹目の存在をしっかり認識。「これ、なんだろうね？」とミジュちゃんを指差しながら、その場でフリーズしてしまったそうです。

今まではいなかったわんこの姿に衝撃を受けたのか、今度は一番年上のお姉ちゃんわんこを呼び寄せ、「これ誰？」と相談するような場面も。

予想外すぎる出来事に戸惑いながらも、少しずつ状況を受け入れていったおばあちゃん。最終的には、ミジュちゃんに氷をあげたり優しく接したりと、すっかり仲良しになったのだとか。驚きから始まった出会いは、ほっこり温かい家族の時間へと変わっていったのでした。

この投稿には「ペキもおばあちゃんも可愛いw」「あんた誰？で腹筋崩壊したwww」「こんなにペキニーズいて羨ましい」などの温かなコメントが寄せられています。

4匹の賑やかな日常は、TikTokアカウント「xue_pekingese」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「xue_pekingese」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。