5月31日、水沢競馬場で行われる「第34回東北優駿」（M1・ダート2000m）は、春の3歳頂点決定戦にふさわしく実力馬が揃った注目の一戦となった。

主役候補は、留守杯日高賞を制して3歳春二冠へ挑むセイクリスティーナ。3年前のミニアチュール以来となる牝馬Vへ期待が集まる。佐々木由則調教師は「2000ｍはやってみないと分からないが小回りの水沢なら対応してくれるだろう。あとは極端な高速決着にならなければいいね」と語っており、岩手3歳女王が牡馬勢に挑む。

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牝馬か牡馬か…力拮抗

対する牡馬勢では、休み明けのダイヤモンドCで5着ながらも存在感を示したレジェンドバローズが反撃を狙う。菅原勲調教師は「一度叩かれたことで中間の走りも前走時とは違ってきた。この馬なら対応してくれると思っています」と上積みを強調している。

そのほか、重賞で安定した走りを続けるロジータサンライズ、冬場の鍛錬で成長を見せるブライオン、重賞初挑戦の前走で4着と健闘したアウトザロー、JRA未勝利から転入後2連勝中のバオシェテンシなど伏兵陣も多彩。距離2000mへの対応力、水沢コースへの適性が大きなカギを握りそうだ。

なお、注目の発走は17時45分。岩手3歳戦線の頂点を決める東北優駿に熱視線が注がれる。