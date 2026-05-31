◇ナ・リーグ ドジャース―フィリーズ（2026年5月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場する。今季初の3試合連続本塁打が出るかに注目が集まる。先発マウンドには今季4勝目をかけて佐々木朗希投手（24）が上がる。

大谷はシーズン序盤は不振に苦しんだが、徐々に状態を上げ、投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦で、菅野智之から6試合ぶりとなる9号本塁打を放った。先頭打者本塁打は今季4本目、通算28本目となった。“自援護”で自らの5勝目を引き寄せると、29日（同30日）のフィリーズ戦でも2試合連続の10号本塁打を記録。2桁本塁打は6年連続で、8度目は松井秀喜を抜いて日本選手で単独最多となった。

「9番・三塁」でエスピナルがスタメン出場する。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスのメジャー復帰に伴い、25日（同26日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となり、他球団からの獲得オファーがなく、傘下3Aオクラホマ・シティーに送られていたが、29日に改めてメジャー契約を結び昇格した。

佐々木はここまで今季9試合に登板し3勝3敗、防御率4・93。前回登板の23日（同24日）ブルワーズ戦では初回に3点を失ったが、粘りの投球で味方の反撃につなげ、5回3失点で勝利投手となった。