【ユニクロ】梅雨の2大悩み「生乾き臭」「ベタつき」を科学的に解決！メンズ・ウィメンズで異なる「エアリズム」のこだわりも
ユニクロは、これからの梅雨の時期特有の不快感に着目した「エアリズム」の検証結果とおすすめラインナップを公開した。
【写真一覧】梅雨の2大悩みを解決！ユニクロ「エアリズム」の商品一部ラインナップ
部屋干しによる「生乾き臭」や、汗と湿気による「衣類のベタつき」など、梅雨ならではの悩みに対応する機能性を紹介。乾燥速度や吸汗速乾性に関する検証結果も明かし、快適な着心地を訴求している。
2026年の梅雨は、5月中旬の沖縄・奄美を皮切りに、本州では6月上旬から中旬にかけて順次梅雨入りする見込みだという。こうした時期の悩みについて、同社が公式Xで実施したアンケートでは、「部屋干しが臭う」が最多となり、「服が肌にベトベトまとわりつく」が2位という結果に。同社はこれからの“梅雨あるある”な悩みを科学的な検証とともに解決する。
【部屋干し臭対策に“約2倍”の乾燥速度】
生乾き臭対策として紹介されたのが「エアリズムクルーネックT」。汗のにおいを抑える消臭・抗菌防臭機能に加え、特筆すべきは洗濯後の乾きやすさだ。
コットン100％インナーとの比較試験では、洗濯後50分時点の乾燥率が、コットンインナーの49.7％に対し、エアリズムは「99.9％」を記録。約2倍の速さで乾くことが証明され、部屋干しのイヤな臭いの発生を防ぐことができる。
※26SSエアリズムクルーネックTとコットン100%インナーを比較した乾燥性試験の結果
【“ベトベト問題”に吸汗速乾機能】
湿気によるベタつき対策には、「エアリズムキャミソール」を紹介。エアリズムインナーは、吸汗速乾性に優れ、コットンインナーと比べて約1.9倍速く汗を乾かすという。
※ユニクロのコットン100%インナーと比較した、拡散性残留水分率から算出
さらに、メンズとウィメンズで素材や機能性を最適化している点も特徴。メンズは、汗を素早く吸収・拡散する「吸汗速乾性」を重視。ウィメンズは、重ね着によるムレや汗冷えを軽減する「吸湿・放湿性」に優れた素材を採用している。
【“汗染み”や消臭機能の検証結果も公開】
夏の屋外環境を想定した検証では、バッグを背負って運動した際の「汗染み」を比較。エアリズム未着用では背中に大きな汗染みが出たのに対し、着用時は汗染みがほとんど目立たないという結果に。
また、アンモニアを使った検証でも、「エアリズム」インナーは臭い成分を中和し、コットン100%のインナーよりも早く消えていく様子が確認された。
※機能は商品によって異なる
【梅雨から夏に向けた多彩なラインアップ】
同社では、通気性に優れた「エアリズムデオドラントメッシュVネックTシャツ」や、脇汗をケアする「エアリズムアセトリキャミソール」、さらには「エアリズムキュロットペチコート」「エアリズムコットンパジャマ」など、多彩なアイテムを用意。
通気性や消臭機能、接触冷感などを備えた充実のラインナップで、ジメジメした梅雨から本格的な夏にかけての時期を快適にサポートする。
【写真一覧】梅雨の2大悩みを解決！ユニクロ「エアリズム」の商品一部ラインナップ
部屋干しによる「生乾き臭」や、汗と湿気による「衣類のベタつき」など、梅雨ならではの悩みに対応する機能性を紹介。乾燥速度や吸汗速乾性に関する検証結果も明かし、快適な着心地を訴求している。
2026年の梅雨は、5月中旬の沖縄・奄美を皮切りに、本州では6月上旬から中旬にかけて順次梅雨入りする見込みだという。こうした時期の悩みについて、同社が公式Xで実施したアンケートでは、「部屋干しが臭う」が最多となり、「服が肌にベトベトまとわりつく」が2位という結果に。同社はこれからの“梅雨あるある”な悩みを科学的な検証とともに解決する。
生乾き臭対策として紹介されたのが「エアリズムクルーネックT」。汗のにおいを抑える消臭・抗菌防臭機能に加え、特筆すべきは洗濯後の乾きやすさだ。
コットン100％インナーとの比較試験では、洗濯後50分時点の乾燥率が、コットンインナーの49.7％に対し、エアリズムは「99.9％」を記録。約2倍の速さで乾くことが証明され、部屋干しのイヤな臭いの発生を防ぐことができる。
※26SSエアリズムクルーネックTとコットン100%インナーを比較した乾燥性試験の結果
【“ベトベト問題”に吸汗速乾機能】
湿気によるベタつき対策には、「エアリズムキャミソール」を紹介。エアリズムインナーは、吸汗速乾性に優れ、コットンインナーと比べて約1.9倍速く汗を乾かすという。
※ユニクロのコットン100%インナーと比較した、拡散性残留水分率から算出
さらに、メンズとウィメンズで素材や機能性を最適化している点も特徴。メンズは、汗を素早く吸収・拡散する「吸汗速乾性」を重視。ウィメンズは、重ね着によるムレや汗冷えを軽減する「吸湿・放湿性」に優れた素材を採用している。
【“汗染み”や消臭機能の検証結果も公開】
夏の屋外環境を想定した検証では、バッグを背負って運動した際の「汗染み」を比較。エアリズム未着用では背中に大きな汗染みが出たのに対し、着用時は汗染みがほとんど目立たないという結果に。
また、アンモニアを使った検証でも、「エアリズム」インナーは臭い成分を中和し、コットン100%のインナーよりも早く消えていく様子が確認された。
※機能は商品によって異なる
【梅雨から夏に向けた多彩なラインアップ】
同社では、通気性に優れた「エアリズムデオドラントメッシュVネックTシャツ」や、脇汗をケアする「エアリズムアセトリキャミソール」、さらには「エアリズムキュロットペチコート」「エアリズムコットンパジャマ」など、多彩なアイテムを用意。
通気性や消臭機能、接触冷感などを備えた充実のラインナップで、ジメジメした梅雨から本格的な夏にかけての時期を快適にサポートする。