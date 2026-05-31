甲本雅裕、実家の家業明かす「僕の実家は…」 兄・ヒロトは「爆音でレコードを…」
ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）の弟で俳優の甲本雅裕（60）が、31日までに自身のインスタグラムを更新。実家の家業を明かした。
【写真】かわいい！甲本雅裕の実家と幼少期の姿
甲本は、「家族」と書き出し、「僕の実家はクリーニング屋じゃった」と告白。“ドライクリーニング甲本”と書かれた扉の前で“つうえんバッグ”を持った自身の幼少期と思われる写真を公開し、「アイロンをかけるオトンの背中」「オトンを手伝いながら夕食をつくるオカン」「兄ちゃんが爆音でレコードを聴く音」「テレビ見ながらおやつを食べとる僕」「その時はなんの感情もなかった事が 後に、大切だったと感じる事がある」と思いをはせた。
続けて「後に、大切だったと感じる事がある」「足元に落ちとる小さな小石は もしかしたら、幸せのタネかもしれん」「よーく見てみよう」「な〜んてな笑」と自身の考えを披露。ハッシュタグで「#家族」「#大切な時間」「#思い出す」「#忘れない」「#笑おうや」と添えた。
【写真】かわいい！甲本雅裕の実家と幼少期の姿
甲本は、「家族」と書き出し、「僕の実家はクリーニング屋じゃった」と告白。“ドライクリーニング甲本”と書かれた扉の前で“つうえんバッグ”を持った自身の幼少期と思われる写真を公開し、「アイロンをかけるオトンの背中」「オトンを手伝いながら夕食をつくるオカン」「兄ちゃんが爆音でレコードを聴く音」「テレビ見ながらおやつを食べとる僕」「その時はなんの感情もなかった事が 後に、大切だったと感じる事がある」と思いをはせた。
続けて「後に、大切だったと感じる事がある」「足元に落ちとる小さな小石は もしかしたら、幸せのタネかもしれん」「よーく見てみよう」「な〜んてな笑」と自身の考えを披露。ハッシュタグで「#家族」「#大切な時間」「#思い出す」「#忘れない」「#笑おうや」と添えた。