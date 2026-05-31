乃木坂46金川紗耶、初ランジェリー姿を解禁 1st写真集で見せた艶やかな表情
乃木坂46の金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第5弾として、自身初となるランジェリーカットを公開した。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわな解禁カット
発売まで1ヶ月を切るなか解禁された今回のカットでは、黒のランジェリー姿を披露。これまでの天真爛漫なイメージとは異なる、大人びた表情が印象的な1枚となっている。
公開された写真は、ベッドに横たわりながら視線を向けるカット。黒のランジェリーが金川の抜群のプロポーションを際立たせ、艶やかな雰囲気を漂わせている。華やかな顔立ちに加え、ヘルシーさと柔らかさを併せ持つ魅力が凝縮され、思わず目を奪われる仕上がりとなった。
写真集タイトル『好きのグラデーション』には、多彩な感情や表情を詰め込んだ作品への思いが込められている。先行カット公開のたびに話題を集めてきたが、今回の初ランジェリーカット解禁は、金川の新たな一面を映し出すカットとして注目を集めそうだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわな解禁カット
発売まで1ヶ月を切るなか解禁された今回のカットでは、黒のランジェリー姿を披露。これまでの天真爛漫なイメージとは異なる、大人びた表情が印象的な1枚となっている。
公開された写真は、ベッドに横たわりながら視線を向けるカット。黒のランジェリーが金川の抜群のプロポーションを際立たせ、艶やかな雰囲気を漂わせている。華やかな顔立ちに加え、ヘルシーさと柔らかさを併せ持つ魅力が凝縮され、思わず目を奪われる仕上がりとなった。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。