◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が本拠地でのフィリーズ戦で、10号ソロを放ちました。

1番・指名打者で先発出場した大谷選手は3回、スプリットを捉え、ライトスタンドへソロホームランを放ちました。

今季57試合目で10号に到達した大谷選手。昨季の57試合目では、大谷選手はどのような活躍を見せ、何本塁打記録していたのでしょうか。

昨季の57試合目は日本時間5月31日、ヤンキース戦でした。

この日、大谷選手は初回、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手の本塁打直後、大谷選手は先頭打者で初球同点のソロを放ちます。さらに、3点を追う6回、先頭で大谷選手に打席が回ると、打球は確信の1打に。22号となる2本目のホームランを放ち、チームをさらに勢いづけました。

大谷選手のホームランから始まり、ドジャースはこの回に一挙4得点。さらに7回にも2点を追加し、チームは8-5で逆転勝利を挙げました。

昨季は57試合目にマルチ本塁打で22号の衝撃的な活躍を見せた大谷選手。今季もここから記録をどのように伸ばしていくかに注目です。