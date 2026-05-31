交流戦も始まり、盛り上がりを見せているプロ野球。試合前の始球式やファーストピッチセレモニーには多くの有名人が登場。スタジアムを沸かせている。



【写真】ボールも“ギャル仕様”！アゲアゲピッチング

横浜スタジアムでは、お笑いコンビ・エルフの荒川は横浜スタジアムギャル感満載のド派手ファッションで現れ、観客の視線を独り占め。ほかにも女優の山本美月はピカチュウたちの見守る中、青白の「スーパーボール」を投じ、神奈川県小田原市出身の演歌歌手・門松みゆきは“凱旋登板”を飾った。女優・池田エライザは東京ドームで抜群スタイルを披露した。



北の大地ではアーティストたちが続々と登板。北海道石狩市出身の16歳女性ドラマー・YOKOYAはエスコンマウンドへ。秋元康氏プロデュースの6人組昭和歌謡&ポップスグループ「MATSURI」の鈴木渉も故郷・北海道で豪快な1球。3人組音楽ユニット「ClariS」のクララはミニスカート姿でキュートな投球を披露。ダンス&ボーカルグループ「ELSEE」のAKARIも笑顔あふれるピッチングを見せた。



≠MEの桜井もも、AKB48の伊藤百花らはメンバーとともに横浜スタジマムを盛り上げ、神戸市出身の女子ゴルファー・古江彩佳は“地元”甲子園での登板で会心の笑顔を見せた。



（よろず～ニュース編集部）