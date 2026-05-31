「実はTBSより評価が高い」…業界関係者が《NHK夜ドラマ》に注目する理由

TBSよりも注目度の高いNHKドラマ

近年のテレビドラマ業界を見渡すと、世帯視聴率では『半沢直樹』『VIVANT』などのビッグタイトルを放送してきた「日曜劇場」を擁するTBSが圧倒的な一強状態ではあるが、業界内やドラマファンの間では“NHKのドラマ”が熱い支持を集めている。

その象徴と言えるのが、『セカンドバージン』『正直不動産』『宙わたる教室』『東京サラダボウル』などがヒットした火曜午後10時の「ドラマ10」、2022年4月から放送されている月曜から木曜の22時45分から23時の帯ドラマ「夜ドラ」（2021年度までは「よるドラ」）の2枠だ。

“夜の朝ドラ”を意識した『夜ドラ』

「夜ドラ」は1話15分という短尺で、“朝ドラ”こと『朝の連続テレビ小説』のように毎日少しずつストーリーが進んでいく構成で、これまでに『作りたい女と食べたい女』『いつか、無重力の宙で』『ひらやすみ』『ラジオスター』などが大きな話題を博している。

もともと若年層のテレビ離れに危機感を抱いたNHKが復活させた枠だが、実際にSNSやドラマ評価サイトを見てみると、ドラマのメインターゲットといわれる中高年層だけではなく、若者や映画やドラマに造詣の深いカルチャー層からのコメントも数多く書き込まれ、新たなドラマファンに刺さっていることが分かる。

この2枠は、視聴率こそ民放キー局の看板枠には及ばないものの、常にSNSや口コミで深い共感や話題を呼んでおり、業界関係者からも「一番攻めている」「嫉妬するほど面白い」と高く評価されているのだ。

ではなぜ、NHKの夜ドラマはこれほどまでに界隈で評価されているのか。ドラマ業界で働く関係者の声を集めて、その理由を明かしていく。

公共放送ゆえコンプラ、タブーに縛られない

「NHKは企業CMが入らない。とにかくこれが大きいでしょうね」

民放キー局でドラマプロデューサーを務めるベテラン社員・A氏は、悔しそうにこう語る。

「民放ではスポンサーのイメージを損なうようなストーリーや描写は絶対にNG。また、特定の業界を批判するような内容も同じ業界の企業がスポンサーについていれば当然アウト。

そういった事情もあって、エッジの効いた原作や企画は会議の場で提案されることがあっても、通ることはまずない。無難な原作モノや人気俳優ありきのラブストーリーやミステリーばかりが量産されている。

しかし、NHKは受信料で成り立つ公共放送なので、そういったタブーを恐れずに思い切ったことができる。社会問題やマイノリティをテーマにした作品を他部署からとやかく言われることなく作れるのは、プロデューサーとしてはうらやましい限りですよ」

A氏は具体的な作品についても教えてくれた。

「その最たる例が「夜ドラ」の前身にあたる枠で放送された、岸井ゆきのさんと高橋一生さん主演の『恋せぬふたり』（2022年）でしょうね。

他者に恋愛感情や性的欲求を抱かない“アロマンティック・アセクシュアル”という、これまでテレビドラマが正面から扱ってこなかったテーマを繊細かつ真摯に描き切った作品で、脚本を担当した吉田恵里香さんはドラマ界の最高名誉とされる『向田邦子賞』を受賞。

“恋愛シーンがないとドラマを面白くできない”という決めつけを裏切る、ほのぼのとして温かみのある会話劇と世間のギャップへの葛藤をうまく掛け合わせた上質なストーリーで、のちに『虎に翼』などを描いた吉田さんの出世作になりました」

NHKならではの圧倒的な取材力

A氏は続ける。

「夜ドラの『作りたい女と食べたい女』ではシスターフッド的な価値観、『わたしの一番最悪なともだち』では就職活動に挑む若者のリアルな苦悩を描いており、新しい価値観や若者特有の悩みを他局のドラマよりもいち早く扱っていた。

いずれにしても、コンプライアンスに寛容だったり、スポンサーの縛りがなかったりするからこそできるドラマばかりで、今の時代ではNHKにしかできないのでは？」

スポンサーの制約がないゆえ、既存作とは異なる切り口のドラマを作ることが、NHKドラマが評価されている理由の一つのようだ。

さらに、A氏はNHKドラマの強みを別の視点から語る。

「徹底した取材やリサーチができる点も評価を上げている理由でしょう。

山下智久さんが主演を務め、現在映画も公開されている『正直不動産』は、不動産業界の裏側を赤裸々に描いたことで話題を呼んだ。嘘がつけなくなった不動産営業マンという設定はあくまでファンタジーですが、そこに盛り込まれた業界や法律の知識は驚くほど正確で、単なるエンターテインメントを超えた教養番組としても楽しめる構造になっている。

しっかりとした原作があることはもちろんですが、あのリサーチの徹底ぶりは、担当するNHK局員の取材力の賜物でしょう。通常の民放ドラマだと、リサーチは若手脚本家や専門家に頼ることが多いですが、NHKは自社のノウハウで補えるほどの情報網を持っていますから。

また、『土曜ドラマ』枠ではありますが、綾瀬はるかさん主演の『ひとりでしにたい』も、老後の生活や介護の現実に対する解像度の高さ、終活に関わる法律の正確さがずば抜けていた。

NHKのプロデューサーの多くは、入局後にまず報道や地方局で経験を積んでからドラマ部門に配属されるので、リサーチや取材に向き合う真剣度が違う。私を含め、ウチの社員とは意識の差があるんですよね。そこはリスペクトしかない」

『銀河の一票』『時すでにおスシ⁉』の脚本家も…

また、NHKドラマが注目を集める理由として、ドラマライターのB氏はこう言及する。

「コアなドラマファンに注目を集めているのは、才能豊かな脚本家たちの登竜門になっている点も大きいと思います。小劇場出身の劇作家やテレビドラマの執筆経験が少ない新進気鋭の脚本家を積極的に起用する傾向にあり、いずれもその後人気作家に育っている。キー局では、若手の新しい才能に触れることができるコンテンツはなかなかないですから。

その背景として、脚本家選びをプロデューサー本人の判断に任せられていることが多く、実績がない作家でも『やってみよう』というチャレンジングな空気感が現場にあると聞いています。

『腐女子、うっかりゲイに告る。』で鮮烈な印象を残した三浦直之さん、『きれいのくに』の加藤拓也さんといった演劇界の若き才能が抜擢されたほか、『しずかちゃんとパパ』『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』で評価を浴び、現在放送中の『銀河の一票』（フジテレビ系）でも卓越したセリフと構成が絶賛されている蛭田直美さんもNHKで羽ばたいた作家の1人。

また、『向田邦子賞』を史上最年少で受賞した兵藤るりさんも『わたしの一番最悪なともだち』で独特のテンポや自然体なセリフが反響を呼んで、現在は『時すでにおスシ!?』（TBS系）を担当している。『虎に翼』で社会現象を巻き起こした吉田恵里香さんもNHKドラマから人気に火が付いた。他にも数え切れないほどの若手作家を輩出していますよ」

こうした若手を輩出する土壌は、NHKが実施するコンクールやコンペによって培われているとＢ氏は語る。

「NHKには『創作テレビドラマ大賞』という、毎年1000本近い応募がある歴史あるシナリオコンクールがある。また、若手向けのコンペ『WDRプロジェクト』も行われており、そこから実際の仕事に繋がるルートが確立されている。

民放は実績のある大御所作家やヒットメーカーに依存しがちですが、NHKは新しい才能を発掘し、本気で育てようとしている。だからこそ、常に新鮮でエッジの効いた脚本が生まれるんだと思います。

【つづきを読む】『「ギャラ度外視でも絶対に出演したい」…芸能事務所が《NHK夜ドラマ》に俳優を売り込むワケ』

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