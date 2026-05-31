東京の街の”イオンモール化”は豊洲、月島、勝どきの湾岸再開発が発端だった…香川県高松市の街づくりにも及ばない「金太郎飴タウンの量産」

現在、東京都心の至る所で再開発が進んでいる。

だが、いざ再開発で出来上がった巨大ビルを見てみると、そのほとんどがほぼ同じ仕様、用途で画一化されているのが現状だ。鳴り物入りで開業した商業施設も同じく、大手チェーン系の飲食、物販店舗が並ぶだけで、どこも代わり映えしない。

似たり寄ったりの再開発によって街の個性が次々と消えていくさまは、地域の個性豊かな商店街が消え、日本全国の商業施設が画一的な仕様、テナント構成のイオンモールに席巻された状況とも似ており、批判の声は少なくない。

そして、こうした再開発を加速させているのが、地権者、デベロッパー、自治体のそれぞれの思惑だ。

前編記事〈東京の再開発は巨大な建物にチェーン店を詰め込むだけ…駅前の“イオンモール化”を進めたがる地権者、デベロッパー、自治体「それぞれの思惑」〉で、詳しく解説している。

本稿では、東京の街が再開発で画一化してしまう要因に迫る。

最大公約数的な計画の限界

では活発な再開発事業でできあがるオフィスやマンション、商業施設がなぜ“イオンモール化”しているのかについて考えてみよう。

まず、市街地再開発事業は法定再開発であるため、事業計画、スケジュール、認可手続きなどがほぼ定型化している。また手法そのものが土地の高度利用を目的としているため、基本的にその上の建物は高層化を図ることが前提となっている。これが超高層オフィスやタワマンとなる最大要因だ。

また、多くの地権者の同意を得るには最大公約数的な計画にならざるを得ない。あまり奇抜なデザインは好まれないし、そもそもデベロッパーは出来上がった建物の床を買い上げるだけなので、会社としての個性や主張は出しづらい。

自治体も定型的で無難な建物計画を好む傾向にあるので、できあがった建物が金太郎飴のようになってしまうのは必定だ。

とにかく無難な街に

商業施設のテナント構成も例えばオフィス主体の開発であれば、オフィスに勤務するビジネスパーソン向けの店舗構成が求められるので、あまり高級な飲食店を招くことは難しい。新興系独立系の店舗では賃料の滞納や思わぬ退店、倒産などを警戒しなければならず、無難な大手チェーン系を中心に募集することにならざるを得ない。

マンションになれば多くは床を分譲してしまうので、店舗構成等については興味が薄くなり、地元住民なら誰もが知っている大手チェーン系の店舗を入れておけば無難ということになる。

超高層オフィスで働くビジネスパーソンも自宅と会社を往復するだけの人が多いので、店舗はランチや日常品（ドラッグストアやコンビニ）が買い求められればそれでよく、そもそも感度の高いお店を入れてほしいとも思っていない。

再開発においては事業関係者の人数が多くなればなるほど、誰にとっても不満の少ない定型化された最大公約数的な計画にならざるを得ない傾向がある。

ましてや計画策定を手伝うデベロッパーやゼネコン社員自体が、会社員にすぎず、地権者に代わって独創的な建物デザイン、奇抜な店舗構成、テナント誘致などにかまける時間もなければ発想もない。

また出来上がった建物を運営、管理していく業者の立場からも無難なデザインの定型化した建物のほうが管理コストも安く、地権者などでつくられる管理組合の理解も得やすいのだ。

こうしたある意味個性のないガラスカーテンウォールで構成された能面のような建物と、どこも同じテナントが並ぶ商業施設が陸続するようになった発端は、例えば武蔵小杉や豊洲、月島、勝どきなどの湾岸エリアの再開発であり、タワマン価格の急騰が始まるにつれて、成功事例に倣ってこれが他のJRなど鉄道駅の駅前再開発にも同じように展開されていったのである。

地方都市の魅力的な再開発

ではこうした無個性な再開発ばかりかといえば、頑張っている事例が特に地方都市に多く見られる。

香川県高松市の丸亀にある「丸亀町グリーン」は、既存の商店街が中心となってオフィス、商業施設、住居の複合施設を開発したが、アーケードを新たに設けて商業店舗も地元資本を中心に構成した素敵な街並みを造り上げ話題になった。

富山県富山市の「TOYAMAキラリ」は隈研吾氏などによる斬新なデザインの建物に図書館、ガラス美術館、銀行本店などが入り、地元民のみならず、多くの観光客を集めることに成功している。

都内でも小田急電鉄の地下化に伴って不要となった線路用地をお洒落な商業街に生まれ変わらせた「下北線路街」、４万平方メートルもの広大な敷地の中央に大きな森を作り、容積率の多くを使わない低層建物だけで構成される開発で話題になった立川市の「TACHIKAWA GREEN SPRINGS」などの意欲的な街づくりも行われている。

森ビルが中心となって開発した「麻布台ヒルズ」も高級ブティック、インターナショナルスクールなどで構成されるブランド立地ならではの特徴を体現した開発として注目される。

昨今の建設費の高騰は再開発事業に暗い影を落とし始めている。

事業費の高騰で採算が見込めずに事業計画の延期、中止を余儀なくされる事例が増えているのである。イオンモール化した「無難」な開発では採算が確保できない時代になっている。

縦空間に巨大な建物、広い床を提供するだけの開発から、横空間への面的な展開の中に人々の豊かな生活シーンを映し出す新たな街価値、地域価値を創り出す手法が求められている。

これからの開発の新しい潮流に期待したい。

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