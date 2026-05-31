44歳美容マニアがたどり着いた「最強の美顔器」…ただマスクをつけるだけで「33歳若返り」が叶ったワケ

美顔器で外面も「この世転生」

突然だが、つい最近、現代美術家の村上隆氏が「この世転生」を宣言して64歳から34歳に若返ったことを知った。それを教えてくれた女性も「私も村上さんに倣って、56歳から36歳に『この世転生』したんです」と、当然のように言う。ならば私も……と考え、今年44歳だが、スピリチュアルの世界で神秘の数字として知られる「33歳引き」で11歳に転生することにした。

ということで、気持ちの上ではすでに11歳である。問題は外側で、何らかの対策が必要になる。そこで今回は、美顔器という「現代の修行道具」について語ってみたい。

私が最初に手を出したのはパナソニックの「スチーマー ナノケア」と「イオン美顔器」だ。理由は単純で、松下幸之助を崇拝・信頼していたからである。だが、結論から言うと、私にとっては優しすぎた。変化は、あるようなないような……。

パナソニックの美顔器は「刺激が怖い」という人にとっては完璧だが、「顔面アップデート欲」に取り憑かれた私のような人間には物足りなかった。そして気づいたのだった。松下幸之助は経営の神様であって、美容の神様ではないことに。

こうして刺激を求めて旅に出た結果、辿り着いたのが、イスラエル生まれの「NEWAリフト」だ。サブマイクロ波で肌深部のコラーゲンを温めて収縮させるもので、これが、本当に顔が上がる。私は最初、中古を買って様子見したのだが、あまりの効果に感動したため、壊れた瞬間に2台目を即購入した。周囲からも「痩せた？」と聞かれ、承認欲求も満たされる。

正しく使えば神だが...

だが人間は愚かだ。効くと、やりすぎてしまうのである。気がつけば、推奨されている「1日おきの使用」を無視し、1日3〜4回使っていた。つまり7倍運転。結果、数ヵ月後には頬の脂肪が消え、輪郭はシャープを通り越してゴツゴツになっていた。

同じ過ちを繰り返したのがトリア「スムーズビューティ」だ。これは家庭用フラクショナルレーザーで、肌に微細な穴を開けて自然治癒力を引き出すタイプ。正しく使えば確実にツルツルになる代物で、私も3週間で見違えるほど肌が綺麗になった。しかし工程が長い。1セット8週間、1ヵ月間の小休止を挟み、3〜4回繰り返すのである。

こんなに続けていられない！そう諦めかけた時、「最大出力で1日8回使って1週間続ければ、8週間分になる」という禁断の書き込みを見つけてしまった。やるしかないと思って試したが、結果は惨敗。肌はボロボロ状態、シミも増えた。

「NEWAリフト」もトリアも正しく使えば神だが、辛抱が足りないうえ、ゼロか100かで生きている私には続けられなかった。

そのほかにも、効果はあったがやめてしまったものがある。微弱な電気刺激を筋肉に与え自動的に筋肉を収縮・運動させる技術「EMS」が搭載された「Dr.Arrivo The Zeus」（ちゃんと上がるがパンチが足りない）、表情筋を鍛える「PAO」（疲れる）や「メディリフト」（効果がありすぎて頬がこけた）、ハイフの技術を参考に作られた家庭用超音波美顔器「ハイフン」（顔は引き上がるのだが工程を終えるまでに時間がかかる）と、わがままな遍歴を重ねた。

「LEDはやべえだろ」

その結果、最後に残ったのが「ダーマペン」と「かっさ」である。安い、シンプルで分かりやすい、ダウンタイムが少ないの3点セットで続けやすいのだ。結局、美容は最終的に「継続できるかどうか」の問題に帰着する。

そして現在、私が溺愛しているのがLEDライト搭載の美顔器である。特に「CurrentBody」の赤色LEDは最高だ。表皮の奥、真皮まで届いてコラーゲンの生成を促し、小ジワや毛穴を目立たなくし、さらにニキビやその跡の炎症も抑え……と、ほぼ全部盛りである。しかもやることはシンプルで、マスクを装着するだけ。私の知人で、50歳を機にすべての美容医療を試したという億万長者の女性も「LEDはやべえだろ」と、絶賛していた。

さらに私が発見したのが、LEDの赤い光と瞑想の相性の良さである。LEDマスクをつけたまま目を閉じると、宇宙と繋がると言われる「変性意識状態」で見る独特の光と近い状態を得られる。脳が変性意識に入ったと勘違いして自然に集中力が高まり、美容と精神修行が同時に進むのである。

だから私は、日々、赤い光のマスクを装着しながら自己宣言する。「私は11歳……」と。やや、迷走しすぎかもしれない。

角由紀子（すみ・ゆきこ）／'82年生まれのオカルト系編集者。上智大中退。不思議系ウェブサイト『TOCANA』元編集長。YouTubeチャンネル『角由紀子のヤバイ帝国』は登録者数約40万人。著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）が大ヒット中

「週刊現代」2026年6月8日号より

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