QuizKnockの人気企画を哲学者が分析！なぜクイズプレイヤーたちは超人的な速さで正解を導き出せるのか

誰かが考えた「正解」もいいけど、自分だけの「？」を探す贅沢な遠回り。発売前から話題沸騰の新刊『思考のストレッチ』（田村正資著）が刊行されました。

著者の田村さんは、2010年に伊沢拓司さんらと第30回高校生クイズに出場し優勝。大学では哲学研究の道に進み、現在はQuizKnockの運営会社batonに所属しています。

第6章「「問題！」が世界をつくりだす」では、QuizKnockの人気動画「【限界を超えろ】問題文の一部だけ聞いて全員で正解せよ！【第３回】」がなぜ面白いのかを考察します。発売を記念して、本文を一部抜粋してご紹介します！（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）

QuizKnockの人気企画

QuizKnockというYouTubeチャンネルがある。様々なクイズ番組で優勝経験のある伊沢拓司を筆頭として、主に早押しクイズをベースにした企画動画を日々制作・配信している。

僕はこのチャンネルを運営する会社に所属していて、いくつかの事業に携わっている。たまにYouTubeの動画に出演することもあるが、視聴者としてQuizKnockを観ることのほうが多い。このチャンネルで2024年10月に公開された「【限界を超えろ】問題文の一部だけ聞いて全員で正解せよ！【第３回】」という動画が、視聴者としての僕のお気に入りのひとつだ。

早押しクイズというのは、「日本で一番高い山は富士山ですが、世界で一番高い山は何？」のような問題文を誰かが読み上げ、読み上げの途中でも答えがわかったらボタンを押して解答する、という形式のクイズである。ふつうはいちばん早くボタンを押した1人だけが解答できる。

しかしこの動画では、ひとつの問題文を4人（東問・山本祥彰・伊沢拓司・東言）で分け合って全員が正解することを目指す企画になっている。動画に登場した実際の例題を使って説明しよう。

「山梨県と静岡県にまたがる日本で一番高い山は何？」というクイズが出題される。答えは富士山だ。この問題をまずは1人目の挑戦者に向かって読み上げ、「山梨県と静」まで読み上げられたところで早押しボタンが押されたとしよう。クイズにある程度親しんだプレイヤーであれば、山梨と静岡が併置されていることから、両者にまたがるものが聞かれているのではと推測して富士山と答えることができる。

その次は、2人目の挑戦者に向けて、1人目がボタンを押した直後から問題文を読み上げる。すると2人目が「岡県にまた」でボタンを押して「富士山」と解答する。こんな具合に、1人目は「山梨県と静」、2人目は「岡県にまた」、3人目は「がる日本で一番」、そして4人目は「高い山は何？」という情報だけをそれぞれ聞いて全員が「富士山」と解答できればクリアとなる。

解答者は自分が正解するだけではいけない。与えられた情報から正解を予測しつつ、問題文の全体にどれくらいの情報が含まれているのか予測して、後ろの人に情報を残せるタイミングでボタンを押さなければならない。後ろの人は、前の人がそこで押したというメタ的な情報も踏まえて問題文の全体を推測し、また後ろの人に残りの情報を託していく。山梨県の後に「静」と来れば静岡県だと想定できる。そして、後ろの人は「岡県」だけ聞けばそれが静岡県か福岡県のことだと推測できるだろう。

こんなふうに、ひとつの情報を上手く区切っていけば2人でシェアすることも可能だ。しかし、それを早押しクイズのスピードで実行するのは生半可なことではない。実際、4人もなかなかクリアすることができずに苦しんでいた。

「存在しない」という情報

だが、4人は最後の問題でようやく正解する。そのときの問題文は次のようなものだ。

水が途中で霧になるため滝壺が存在しない、ベネズエラにある落差世界最大の滝は何？

問題の答えは「エンジェルフォール」。落差が約1000メートルもある世界最大の滝だ。この問題文を4人は次のように分け合って、見事正解した（ボタンが押された箇所にスラッシュ記号を入れている）。

水が途中で霧になるた／め滝壺がそ／ん在しない、ベネズエラにある落差／世界最大の滝は何？

注目すべきは、真ん中の2人に与えられた情報だ。動画の振り返りパートでは、1番手を務めた東問が「『滝壺』なんてエンジェルフォールの問題にしか出てこない」、3番手を務めた伊沢が「ベネズエラにある存在しないものといえばエンジェルフォールの滝壺じゃん」と述べている。僕はこの2つの発言が気に入っていて、該当シーンを見たときはしばらく笑い転げていた。

彼らがヒントとしたのはエンジェルフォールが実際に備えている特徴の情報ではない。エンジェルフォールがある特徴を持たないという情報だ。ふつうに考えれば、ある特徴を持たないという記述は、答えを特定させることなく無限に展開することができる。「（田村正資は）えらを持たない動物で、オリンピックの金メダルを獲得したことがない人物で、『知覚の現象学』という著作を書いてはいない……」といった記述がどこまで続いても、「田村正資」のことを記述しているのだと分かる人はいないだろう。

しかしながら、クイズ的に考えれば、「滝壺がない」という情報は、「滝壺がない」ことでクイズに出題したくなるようなニュースバリューを持つものが答えになることを逆説的に示していることになる。「存在しない」という情報が雄弁になるのは、解答者たちがクイズの規範によって支配された空間に身を置いているからだ。

クイズである以上、なんのヒントにもならない情報があえて提示されるはずはない。そのような暗黙の前提に身を預けているからこそ、無いことの指摘が大きな意味を持つ。解答者たちは、与えられたものすべてが自分たちを正解に導くために存在するものだと信頼して、欠落した問題文を補完する記憶の捜索へと赴くのだ。

さきほど取り上げた東問と伊沢の発言は、クイズプレイヤーたちのあいだで暗黙に共有されているクイズの規範をあえて指摘することで視聴者の笑いを誘うものになっている。

この所作は、かつてフランス文学者の中田健太郎が指摘したように「クイズが固定された知識・認識に基づいていることを、クイズ・プレイヤーたちはよく知っている。というよりも、問題となるのがゲームのために固定された知識であることを徹底的に利用するからこそ、彼らはクイズにつよい」（中田健太郎「クイズの固定性と流動性」）という事実を示すものだ。

クイズプレイヤーたちは、単にたくさんのことを知っているから強いのではなく、クイズという空間を知り尽くしているから強いのである。そしてQuizKnockはこのようなクイズ的な規範の存在を、形式的な操作によって巧みに示すことで人気企画を生み出してきた。

（つづきは本書『思考のストレッチ』にてお楽しみください！）

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「高校生クイズ王者の哲学者が実践！一度しかない人生を最高に楽しむための「思考のストレッチ」法」では、本書『思考のストレッチ』の「はじめに」をお読みいただけます。

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