芸能活動再開も「迷子状態」の小島瑠璃子が示す、もうテレビに「バラドル」は要らないという現実

「バラドルの女王」だった小島瑠璃子

小島瑠璃子がタレント活動を再開している。昨年2月に、ベンチャー系の会社を経営していた夫が急死。同年10月に個人事務所を設立して、活動再開を宣言した。

とはいえ、インターネット番組や自身の動画チャンネルでの活動が主なので、地味な印象は否めない。かつて、地上波のテレビに出まくっていた頃と違って、動いている姿を見るのではなく、ネットニュースでその仕事ぶりを知るという人も多いのではないか。

しかも、彼女には一昨年に生まれた長男がいる。タレント活動だけをやっているわけにもいかないわけだ。

また、ここ数年でイメージも大きく変わった。2020年に『キングダム』で知られる漫画家の原泰久との交際が報じられたが、略奪愛疑惑が浮上。23年に今は亡き夫と結婚したときにも、同様の疑惑がささやかれた。

その真偽はともかく、明るく快活なキャラクターで売れていただけに、こうしたスキャンダルは痛い。そのうえ、夫の死をめぐっては遺書の存在も報じられ、彼女の人生は悲劇的な翳りも帯びることとなった。

そんな状況について、本人は「今までと同じにはもちろん出られないし」「ホント、迷子かも」などと語っている。自身の動画チャンネルで、指原莉乃と対談した際の発言だ。それもあってか、髪色を変えたり、つらい時期に救われたというお茶の事業に取り組んだりしている。よほどのアンチでなければ、同情しそうというか、気の毒に感じる人もいそうな現状だ。

ただ、彼女のイメージがこれほど変わっていなかったとしても、どのみち、タレントとしてはパワーダウンしていたのではないか。個人の問題とは別に、彼女のような「バラドル」的なタレント自体、需要が激減しているからだ。

バラドル文化の衰退

その背景には、テレビの斜陽化、バラエティー番組の衰退といった事情がある。そのあたりを実感しているのが当のバラドルたちで、前出の対談でも指原がこんな本音を小島に明かしていた。

「今あるMCの番組以外は、あんまり出てないの。疲れちゃったの。ちょっともういいかなと思って」

また、先日、あのが自身の名前の入ったネット番組を降板した。鈴木紗理奈についての「悪口」が直接の引き金だったが、過激な演出のもと、面白い役割を無理やり演じさせられることに堪えられなくなったという趣旨の主張もしている。

そんなバラドルたちの状況を誰よりも象徴しているのが、じつは小島だったりするのだ。

その理由を語るために、まずはバラドルの歴史を振り返ってみよう。

バラドルという存在は、1980年代中盤に誕生。きっかけは80年に始まった空前のアイドルブームだ。松田聖子のデビューを皮切りに、大量の女性アイドルが出現。おニャン子クラブがデビューした85年には飽和状態に達し、サバイバル競争が激化した。

歌や芝居で勝負できないアイドルはバラエティー番組に活路を見いだし、不思議ちゃん的言動や大物に噛みつくような態度で面白がられるようになる。その口火を切ったのが、井森美幸と山瀬まみ。ともにホリプロタレントスカウトキャラバン優勝という肩書を持ちながら、アイドルではなく「バラドル」となることで芸能シーンを変えた。

ちなみに、このオーディションは76年に始まり、初代グランプリは榊原郁恵。この人もバラエティーに強かったし、そもそも、ホリプロの大黒柱というべき和田アキ子もそうだった。

そんな流れもあって、この事務所はバラエティー番組の制作や制作協力にも積極的に参加していく。その一方で、90年代以降、深田恭子や綾瀬はるか、石原さとみといった人気女優も輩出したが、バラドル路線の後継者としては優香くらいしかいない状態が続いた。

最初は「こじるり無双」と賞賛されたが…

そこに登場したのが、2009年にタレントスカウトキャラバンで優勝した小島瑠璃子である。最初は優香同様、グラビアアイドルとして認知度を高め、勢いがついたところでバラエティー番組に進出。16年にベッキーが「ゲス不倫」によって消えると「ポストベッキー」の一番手と目されるほどの存在となった。

さらに翌年、池上彰の選挙特番でのリポーターぶりが「こじるり無双」と賞賛されることに。ただ、このあたりが彼女のピークで、その後は失速気味になる。

前出のスキャンダルも痛かったが、それ以前に彼女の公私にわたる言動が仇になった印象だ。たとえば、20年の「筋トレ」をめぐる発言である。

「男たるもの、見せる筋肉じゃなく使える筋肉を持っとけよって思う」

と、SNSで語って批判されると「筋トレって筋トレしてる人にとって聖域なんだってことがわかったよ」と言い返し、さらに批判された。

その直後には『おしゃれイズム』（日本テレビ系）で友人のSHELLYが「（小島は酔うと）女になる。絵に描いた、女の子に嫌われる女子になる」と証言。それまで「顔で好きになったことはない」と公言していたのに、プライベートでは「男は顔だ」と言っていることをバラされてしまった。

また、翌年『グータンヌーボ2』（フジテレビ系）では、交際と性交渉の順序について、

「つきあう前にいたしますね。（略）人間性とかけっこう出るじゃないですか。いたし終わった後のテンポ感とか」

と、生々しく力説して、ちょっと引かれることに。逆風が吹き始めたことを察知したのか、22年から23年にかけて、彼女は中国留学宣言や長年MCをやってきた番組からの降板、ホリプロからの退社などで芸能界からフェイドアウトしていった。

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【つづきを読む】小島瑠璃子、ローラ、鈴木奈々…ベッキー以降の”バラドル”が次々と消えたワケとは？逆風のこじるりに残された道