ひらがなの読み書きが苦手な小１息子…心配した母が考えた「学習方法」が効果テキメンだった話

もうすぐ8歳になる娘と6歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったこと、感動したことなどを漫画にしています。

今回は、この春から小学校に通っている新一年生の息子の学習問題について。幼稚園の頃から少しずつ文字を教えてきたけれど、あまり興味がなく、小学校に上がってもひらがなの読み書きがスムーズにできないというはなゆいさんの息子。親として焦る気持ちもあり、どうしたものか……と考えていたとき、あるアイデアを思いついたと言います。これが効果テキメンだったそうで詳細を綴っていただきました。

息子は小さい頃から昆虫が大好き

こんにちは。小学生2人を育児中のはなゆいです。みなさん、子どもの「好きなこと」に、どこまで付き合っていますか？

虫が好き、電車が好き、恐竜が好き、プリンセスが好き……。「熱中できるものがあることはいいこと」と思っていても、気づけば家が関連グッズだらけになって、毎日図鑑を一緒に見て、動画も見て、やがて、母までも詳しくなっていく（笑）。

息子のおーちゃんも、幼稚園時代から大の昆虫好き。虫を探し、虫を語り、虫の写真を眺め、気づけば生活の中心は昆虫。

一方で、小学生になったのにひらがな学習がなかなか進まず、アプリもドリルも捗らず。やる気がないのに無理やりやらせるのは、こちらもツライ。

そんな悩みを抱えていた中、「昆虫を探すツアー」に参加することを決めた私たち。山中で虫を探し、詳しい人に教えてもらい、最後には捕まえた虫を森に返すというツアーでした。

その経験を単なる思い出で終わらせたくなくて作ったのが、おーちゃん専用「昆虫ひらがなかるた」。

ところが、見せてみた途端に席を立ってしまったおーちゃん……。「好き」と「学び」がつながる瞬間は、思っていたよりずっと不思議な形でやってきたのでした。

遠回りに見えるかもしれないけれど…

息子のひらがな学習は、正直いろいろ試しました。アプリも、ドリルも、声かけも。周りの子はすでに読み書きができているので親としては少し焦りがあったのですが、やる気がない子にイヤイヤやらせるのって、しんどい。

「覚えてほしい」「手伝いたい」と願うだけなのに、結果「勉強＝嫌なもの」という空気を作ってしまいそうなのも怖かった。

そんな中で作ったのが、昆虫かるたでした。作り方はシンプルで、アプリCanva（無料版）でサイズを選び、レイアウトを組み、写真やテキストを配置しただけ（読み札の文言はAIに頼りました）。

ただ、46文字分あるので、そこは根気が必要でした。印刷屋さんで厚紙に印刷してもらって、ラミネートしてカットしたら完成！

今回思ったのは、子どもの「好き」に任せることは、学びに対して遠回りに見えるかもしれないけれど実は近道になることがある、ということ。

「1年生だから、ひらがなを覚えなければならない」ではなくて、「読みたいものがある」「自分の好きな世界をもっと楽しみたい」という結果、自ら習得する欲求が湧く。

おーちゃんの「その瞬間」をそばで見られたことが、うれしかったです。

子どもの「好き」は、遊びに見えるかもしれない。でも、学びの入口につながっていく。そう思うと、虫の話を聞く時間が今日も尊く感じられます。

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