太平洋戦争開戦直前の銀座で青春を謳歌した海軍士官たちの週末

太平洋戦争が始まったのはいまから85年前の昭和16（1941）年。いま、その直前の時代のことも合わせて真っ暗なイメージでとらえられがちである。だがじっさい、太平洋戦争開戦の直前まで街は賑わい、青年たちはそれぞれの立場で青春を謳歌していた。今回はそんな話である。

登校時に二・二六事件に遭遇

大正10（1921）年2月生まれの元零戦搭乗員・小野清紀（きよみち）は、旧制第一東京市立中学校（のち都立九段中学校と改称、新制都立九段高校を経て2009年閉校。校舎は千代田区立九段中等教育学校に引き継がれた）二年生だった昭和11（1936）年2月26日には、登校時に二・二六事件に遭遇した。

「皇道派」と呼ばれる陸軍の一部青年将校が「昭和維新」を号し、1500名近い下士官兵を動かして首相官邸や重臣、新聞社などを襲い、高橋是清大蔵大臣、斎藤実内大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監らを惨殺、鈴木貫太郎侍従長に重傷を負わせる叛乱事件である。岡田啓介総理大臣は、義弟の松尾伝蔵陸軍大佐が身代わりになって危うく難を逃れたが、日本の憲政史上にかつてない規模のクーデターであった。

だが、これほど大きな事件が起きたにもかかわらず、中学校の一時間目の授業は通常通り行われた。二時間目に陸軍将校が教室にきて授業は中止になったが、土嚢の上に重機関銃が据えられた軍人会館（九段会館）を横目に市電に乗って小野が護国寺前の自宅に帰ると、近所の人は誰も事件のことを知らなかったという。

欧米に憧れを抱いていた青年時代

このとき襲撃を受けた重臣のうち、岡田総理、斎藤内大臣、鈴木侍従長はいずれも元海軍大将で、岡田総理は事件後、内閣総辞職により辞任するが、のちに太平洋戦争中が始まると、戦争の早期終結、東條英機内閣の倒閣運動に奔走、鈴木侍従長は事件から9年後の昭和20（1945）、総理大臣となり、太平洋戦争の幕を引く大役を果たしている。

昭和12（1937）年、支那事変（日中戦争）が始まり、昭和13（1938）年には国家総動員法が施行されていたが、まだ街は賑やかで、カフェやダンスホールにはジャズが流れ、映画館では洋画が上映されていた。小野の回想――。

「当時の公立中学はみんなそうだったと思いますが、九段中学も遊ぶことに関しては厳しかった。授業が終わったらまっすぐ家に帰れ、生徒が喫茶店や映画館に行くのも、保護者が同伴でない限りいっさい禁止、という具合です。でも中学五年にもなればこっちも生意気になってきて、学校が終わると飯田橋の駅にカバンを預け、丸の内の帝国劇場に映画を見に行ったりもしました。初めて日本語字幕のついたトーキー映画『モロッコ』や、ルネ・クレール監督の『巴里祭』が印象に残っています」

これは、東京だけの話ではない。小野と同年同月生まれで歴戦の零戦搭乗員だった宮城県出身の大原亮治も、海軍に入る前の昭和14〜15年前半頃のことを、

「軍需工場に勤めながら、週末になると市電に乗って友人たちと仙台に出て、映画館でレイトショーの洋画を見るのが好きでした。「有頂天時代」や「踊らん哉」の劇中で繰り広げられるタップダンスを見てフレッド・アステアに憧れ、靴に鋲を打ってタップダンスの練習に興じたこともありました」

と語っている。アメリカとの戦争を数年後に控えてなお、当時の日本の若者の多くは洋画やジャズを好み、欧米に憧れを抱いていたのだ。

戦争で敵性語、敵性音楽廃止の動きが高まった

大原は昭和15（1940）年6月1日、横須賀海兵団に入り、部内選抜の丙種予科練を経て戦闘機乗りとなった。昭和17（1942）年10月、第六航空隊（11月、第二〇四海軍航空隊と改称）の一員としてラバウルに進出し、75パーセントの同僚が戦死する激戦を1年以上にわたって戦い抜いた。大原には、

「われわれ二〇四空がいたのは、ラバウルの通称『東飛行場』でした。飛行場の北側にラバウル市街があり、そこから右に折れて、司令部のある『官邸山』と呼ばれる山の登り口の三つ角のところに宿舎があった。ふだんは朝、宿舎から飛行場へはトラックに乗るんですが、歩いても行ける距離です。あるとき、飛行場から宿舎へ歩いて帰る途中、市街地に駐屯していた陸軍の天幕から蓄音機の音楽が聴こえてきたことがありました。それが、世にも妙なる調べなんですな。思わず足をとめてしばらく聴き惚れていたら、蓄音機をかけていた陸軍の将校が、これはラヴェルの『ボレロ』という曲だよ、と教えてくれました」

……というエピソードもある。

戦争が激しくなると、日本国内では一部で敵性語、敵性音楽廃止などという動きが始まっていて、大原が好きだったハリウッド映画が内地の映画館で上映されることもなくなった。

だが、占領地では米軍が遺した慰問用のハリウッド映画のフィルムを上映し、ジャズのレコードなども、「自粛せにゃいかんじゃないか」と、ニヤニヤしながら喜んでかけていたという。最前線の将兵は、勇壮な軍歌、戦時流行歌などより、むしろクラシックや洋楽、内地では感傷的すぎて戦時下にふさわしくないと自粛させられていた高峰三枝子の「湖畔の宿」のような、郷愁を誘う音楽を好んだ。

仲間と通い詰めた銀座の喫茶

ラバウルで、大原の隊長だったのが宮野善治郎大尉（昭和18年6月16日戦死）である。宮野は大正4（1915）年12月、大阪生まれ。府立八尾中学校を卒業後、一年浪人して海軍兵学校（六十五期）に入校した。

海軍兵学校出身の海軍士官が飛行機の搭乗員になるまでには、ひととおりの艦船勤務を経験してから、適性のあるものが飛行学生に選抜される。宮野は昭和14（1939）9月、第三十二期飛行学生として霞ヶ浦海軍航空隊に転勤、昭和15年4月までここで飛行訓練を受ける。

訓練は厳しいものだったが、飛行学生は一人前の士官だから、土曜日午前の課業が終われば午後から月曜日の朝の課業開始までは自由行動が認められている。給料も、通常の少尉の俸給70円、中尉になれば85円に加えて航空手当が60円出る。現代の貨幣価値に換算すれば45万円近くになるだろうか。宮野たちは土曜日の昼になると背広に着替え、常磐線の荒川沖駅から汽車に乗って東京に繰り出した。宮野たちの縄張りは銀座だった。

宮野のクラスメート・冨士信夫は、私に次のように語っている。

「東京に出て、まず最初に行く先は、たいてい銀座。それも、松屋の裏通り、当時の町名では木挽町で美人三姉妹が切り盛りしている、『マーチャン』という喫茶店でした。この店は、昼は喫茶、夜は酒もサービスする。上野駅についてすぐ、あるいは帰りに上野駅へ行く前に、クラスの連中でここに集まることが多かったですね。

長姉が女優の乙羽信子によく似ていて、かつて『マーチャン』の愛称で鳴らした赤坂のフロリダダンスホールのナンバーワン、彼女の名を店の名にしたそうです。次女が銀座ダンスホールのナンバーワン、三女がフロリダのナンバー5だったとか。名ダンサーの三姉妹が、時局で斜陽になったダンスホールに見切りをつけて、この店に転じたと聞いています。われわれの青年士官ぶりが気に入ったのか、大いに歓迎してくれて居心地がよく、またあそこに行けばクラスの何人かは必ずいるということもあって、クラスの飛行学生の、東京での溜まり場になっていました。酔いつぶれて店のソファで寝てしまったこともありましたが、そんな気のおけない店でした」

ときには10数名の同期がここに集い、ほとんど貸切のような感じで、即席のクラス会が始まることもあった。店内のあっちで飲み、こっちで談じ、店のほうが「誰にいくらもらうか、わからなくなっちゃった」ということもあったが、各自が自分が飲んだと思われる額を自己申告で払ったら、勘定より多かった、というエピソードも残っている。

いちばん楽しい青春の一時期だった

「土曜にマーチャンに集えば、日曜は浅草で映画を見たり、レビューを見たりする。こんな週末が、昭和15年4月、練習機教程が終わるまで続きました。訓練中の事故で殉職した同期生もいましたが、この時期は、私たちにとって、いちばん楽しい青春の一時期であったかも知れません」

と、冨士は言う。

飛行学生たちの東京での遊びの縄張りは、クラスやグループごとに違い、宮野や冨士より3ヵ月遅れて筑波海軍航空隊で飛行訓練を始めた1期後輩（海軍兵学校六十六期、飛行学生三十三期）の日高盛康の回想によると、三十三期のたまり場は新橋だったという。

「海軍びいきの店主が寿司を握る新橋の「新富寿し」（現在も、流れをくむ同名の店が銀座で営業している）が溜まり場でした。銀座は一期先輩がたむろしていて煙たかったというのもあります。年末年始の長期休暇もきちんと与えられたので、同期生が連れだって菅平スキー場に遊びに行ったりもしました。

スキー場に持って行ったライカは兄に借りたものですが。一緒に行った5人のうち、のちに艦上爆撃機の名パイロットと謳われた下田一郎と、陸上攻撃機に進んだ植山利正、戦闘機に行った山下丈二は戦死。私と、負傷して片目を失った陸攻の須藤朔だけが生き残りました」

昭和15年、支那事変（日中戦争）は3年めを迎え、泥沼化していたが、戦時下とはいえ、街はまだ平和で、遊びたい盛りの青年士官が不自由することはなかった。

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