「おおっ素敵！」「とてもお似合いだ」。東京の代々木公園で5月23日に開かれた、ラオスの料理や伝統舞踊などを2日間にわたり楽しめる「ラオスフェスティバル」。イベント初日は生憎の曇り空だったが、オープニングセレモニーに愛子さまがお姿を現すと、会場の人々の表情は見る間に明るくなった。

【全身を見る】淡いグリーンの民族衣装をお召しになった愛子さま。昨年のラオス訪問時の、紫の民族衣装姿

昨年11月に初の海外ご公務でラオスを訪れた際、愛子さまは同国から民族衣装である上着「スア」や巻きスカートの「シン」を贈られ、身にまとわれたことは記憶に新しい。この日も同様の民族衣装をお召しになっていたが、これはイベント前に副首相夫人から改めて贈られたものだった。

「ラオスでは高貴な色とされる紫色の民族衣装をお召しになっていましたが、今回は薄いグリーンのもの。シックな色合いながら、愛子さまの肌の白さを際立たせていて、とてもよくお似合いでした。上着の横はペプラムのように襞状にカットされており、細やかな仕事が施されたものであるように見えました」（皇室ジャーナリスト）

ラオスでは民族衣装に身を包んだお姿を見た国家副首席が「おきれいです、美しいです」と5度も繰り返すほど、気品ある佇まいが絶賛された愛子さま。国家元首と同等のおもてなしを受けられた一方で、歴史的建造物を訪れた際には入念なご準備のもと質問されるなど、初の海外訪問を堂々と務め上げられた。そうした真摯なお姿はラオスの人々にも伝わり、帰国後も交流は続いている。

「今回のイベントの来賓はラオスの副首相兼外務大臣や駐日ラオス大使などの要人たち。年配者である彼らもスピーチに立つ際はお辞儀を欠かさず、愛子さまに敬意を払っていました。

昨年のご訪問に対する感謝が述べられると、愛子さまは柔和な笑みを浮かべて時にうなずきつつ、非常に落ち着いたご様子で耳を傾けられた。スピーチの後にはラオス国立舞踊団による歓迎の舞をご覧になり、愛子さまは胸の高さで手を合わせて拍手を送られていました」（前出・皇室ジャーナリスト）

初めてのテープカット

スピーチや舞踊の後、歓迎のドラが9回鳴らされると、愛子さまは昨年のご訪問を思い返されるようにじっとその音色に耳を澄まされていたという。式典の最後には、愛子さまにとって初めてのテープカットも行われた。

「白い手袋をはめ、最初こそ少し緊張した面持ちでしたが、イベントの主催団体のかたなどとにこやかに会話を交わされ、合図に合わせてしっかりとはさみを入れられました。記念撮影をして会場を後にされるときも胸の前で手を合わせるラオス式の挨拶をされるなど、終始優雅に振る舞われながら、相手国へのリスペクトを忘れませんでした」（前出・皇室ジャーナリスト）

実はこの日、秋篠宮家の佳子さまと悠仁さまも、日本とベルギーの修好160周年を記念した特別展のため、渋谷区の國學院大學博物館を姉弟で訪れていた。

「報道各社は両方に人員を割いて報じていましたが、ニュースへの反響はラオスフェスティバルの方が大きかったようです。愛子さまは昨年のご訪問に続き、1月にもラオス大使館を訪れ夕食会に参加されるなど、同国との関係性を積み上げてこられた。友好の懸け橋としての役割を担われているお姿には、国民から高い興味関心が向けられています。実際、会場では愛子さまがお姿を現された瞬間歓声が沸き、人気の高さがうかがえました」（皇室記者）

衆目の中でもしっかりとお役目を果たされた愛子さまは、ご公務について日々自信を深められているご様子だという。

※女性セブン2026年6月11日号