ニューストップ > スポーツニュース > ゴルフニュース > 「息を吐いて止める」と強く叩ける！FW上達のコツを解説 「息を吐いて止める」と強く叩ける！FW上達のコツを解説 「息を吐いて止める」と強く叩ける！FW上達のコツを解説 2026年5月31日 7時0分 ワッグルONLINE リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！ 竹村真琴、“初の写真集”が発売！ 菅沼菜々、初の写真集発売！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 成田から4時間半！南国穴場のゴルフリゾートでコンペ開催！呼吸法でリラックス&力強くスイング息を吐いたら止めたままスイング！FWは難しいクラブで、うまく当たるか不安になりますよね。そんなときにスイングをあれこれ考えるとかえってうまく振れなくなってしまいます。不安を感じるときは呼吸を意識。無意識に呼吸が浅く早くなってしまうのを防ぐためにも、アドレスをしたら息を「フー」っと吐いて止めてみましょう。吐いて止めたときには、お腹に力が入って腹圧が締まるのを感じてください。あとは息を止めたままお腹の力が抜けないようにフィニッシュまで思い切ってスイングする。ショット前に息を吐くことは気持ちがリラックスするし、息を止めて腹圧を締めるのは全身に力が伝わりやすくなるので、イメージどおりにスイングしながらボールを強く叩けるようになります。フー“呼吸を止める”が始動の合図にもなる呼吸を吐いて止めてから振る。この意識が迷いのないスイングをうながすルーティンに。テークバックをする合図にもなり、バックスイングもスムーズになるスイング中に息を吐くのは×息を吐いてしまうとスイングがゆるんでミスショットの原因に。アマチュアによく見られる「伸び上がってしまう」などのミスは、腹圧が抜けてしまった典型例だ大きく振り上げてもバランスが崩れない腹圧に力を入れたままスイングすると、トップを大きく上げてもバランスが崩れない。強くボールを叩けるようになるため飛距離アップにもつながるいかがでしたか？ 呼吸法をマスターしましょう。手束雅●てづか・みやび/2000年生まれ、徳島県出身。167cm。22年マイナビネクストヒロインPIMレディスで優勝。24年にプロテスト合格を果たし、ツアーでも活躍が期待される若手のひとり。構成=岡田豪太写真＝田中宏幸【あわせて読みたい】“激スピン”で話題のウェッジを石井良介が試打！即買い換えることに…!?