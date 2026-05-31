マツダ新型「軽バン」発売！

マツダは2026年5月28日、軽商用バン「スクラムバン」の商品改良を発表・発売しました。

今回の改良では、内外装のデザイン刷新による質感向上に加え、最新の先進安全技術の導入や快適装備の拡充が行われ、時代に即した大幅な進化を遂げています。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ新型「軽バン」です！（9枚）

スクラムバンにおいては、近年の市場ニーズに応える形で、ターボエンジンの力強い走りと充実した装備を搭載した新グレード「BUSTER TURBO（バスター ターボ）」を新たに設定。これにともないグレード体系が整理され、従来の「PA-S」および「PC（5速MT車）」が廃止されました。

パワートレインとトランスミッションの組み合わせも見直されており、自然吸気エンジンを搭載するベーシックな「PA」グレードに、これまでの5速MTに加えてCVTを新たに採用したことで静粛性が向上。WLTCモードで16.4km／L（2WD車）という低燃費性能を実現しました。

さらに、上位グレードの「PC」や「BUSTER」、そして新設されたバスター ターボを含め、多くのモデルでスムーズな走りを実現するCVTが選択可能となっています。

駆動方式についても各グレードで2WD（FR／後輪駆動）とパートタイム4WD（CVT車は電子制御式パートタイム4WD）が用意されており、ビジネスの環境や地域の仕様に合わせて最適な1台を選ぶことができます。

デザインも進化しており、エクステリアはフロントグリルをブラックアウトし、バンパー下部の開口部をワイド＆ローな形状に変更することで、力強く引き締まった表情を演出。インテリアは全車で内装色をブラックに統一して質感を高めたほか、視認性に優れたデジタルメーターディスプレイや、操作性を高めた新デザインのステアリングを新たに採用しました。

安全性能についても大幅に強化されており、検知対象に自動二輪車や自転車を加えたほか、交差点内での出会い頭など幅広いシーンに対応する衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を全車に標準装備しました。

さらに、フロントバンパーの超音波センサーで障害物への接近を知らせるパーキングセンサーや、低速前進時ブレーキサポート、信号切り替わりにも対応した発進お知らせ機能、改良された車線逸脱抑制機能などを備えるなど、高い安全性を確保しています。

スクラムバンの改良モデルの価格（消費税込、以下同）は135万4100円から194万400円です。

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今回、軽乗用車モデルである「スクラムワゴン」も商品改良を受けました。

スクラムワゴンは立体的なフロントグリル形状を採用してより精悍で迫力のあるデザインに仕上げられたほか、長距離運転の負担を軽減する「アダプティブクルーズコントロール」や、冬場の運転を快適にする「ステアリングヒーター」を新たに採用するなど、乗用モデルにふさわしい快適性を確保しています。

スクラムワゴンの価格は204万8200円から227万5900円です。

なお、スクラムバンおよびスクラムワゴンは、スズキ「エブリイ／エブリイワゴン」のOEM車として展開されています。