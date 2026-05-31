＜速報＞岩井千怜が上位でプレー中 渋野日向子が前半9番でイーグル奪い後半へ
＜ショップライトLPGA 2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドが進行中。午後組の選手がプレーしている。
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日本勢は8人が出場。8位で迎えた岩井千怜が、後半の4番終了時点でスコアを2つ伸ばしてトータル4アンダー・5位タイに順位を上げている。岩井明愛がトータル3アンダー・7位タイ、馬場咲希がトータル5オーバー・87位タイ、原英莉花がトータル3オーバー・59位タイ。渋野日向子は前半9番パー5でイーグルを奪い、後半へ向かった。トータル4オーバー・73位タイでプレー中だ。午前組の日本勢はホールアウトしている。吉田優利がトータルイーブンパー・27位タイ、西村優菜がトータル3オーバー・59位タイ、櫻井心那がトータル4オーバー・73位タイとしている。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。さらに、優勝者には全米女子オープンの出場権も与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子ツアー リーダーボード
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