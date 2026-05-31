完走率50％以下・標高差3000mの過酷すぎるレース！富士山を登るマラソン大会とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山を走って登るマラソン大会がある

スタートとゴールの標高差3000m

富士山には、走って山頂を目指す「富士登山競走」というマラソン大会があります。歩いて登るだけでも大変な富士山を、走りながら登るこの大会は、世界的にも珍しい山岳レースとして知られています。

富士登山競走は、戦後復興期に町おこしや体育振興を目的として1948年に始まり、70年以上の歴史をもつ大会です。7月に開催され、標高約770mの富士吉田市役所をスタート。そこから吉田ルートを通り、富士山頂にある久須志神社を目標に走って登ります。コース距離はおよそ21kmで、ゴール地点の標高は約3700m。スタートとゴールの標高差が約3000mに達するレースです。

この大会は、誰でも自由に参加できるわけではありません。決められた制限時間内に五合目へ到達できる力が求められるなど、厳しい参加条件が設けられています。高い標高では空気が薄くなり、体に大きな負担がかかるため、十分な体力と入念な準備が欠かせません。

山頂付近までを2時間台で走りきった選手もいますが、それは薄い空気と急な登りをほぼ止まらずに進むということでもあります。一般の登山者が同じ道を歩けば、10時間前後かかることも珍しくありません。富士登山競走が、いかに過酷な挑戦であるかがわかります。

富士登山競走のコース

スタートは富士吉田市役所。ゴールまでの距離は約21kmとハーフマラソン並みだが、その標高差は約3000mにもなる。

富士登山競走の特徴

ランナーは3776人

参加者の枠は、富士山の標高にちなんで3776人に設定されている。

「五合目コース」もある

五合目をゴールとするレースも用意されており、完走率98%程度と初心者でも楽しめる。

厳しい制限時間

途中には制限時間が設けられており、決められた時間内に通過できない場合は、先へ進めない。

安全のための参加条件

事故を防ぐため、体力や経験を確認したうえで、参加できる人が決められている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。