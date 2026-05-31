自転車の青切符制度が始まって、まもなく2か月となりますが、その制度を悪用したとみられる詐欺事件が各地で確認されています。詐欺被害に遭わないように、青切符の交付手順や反則金の納め方を具体的に解説します。

■警察官

「自転車の場合も、向こうに行きたいのであれば、こう行く。それか、降りて歩道に上がって押していく。」



福岡市のJR博多駅周辺では5月25日、警察官が自転車の交通違反に目を光らせていました。





【鹿児島での手口は】

◼荒木健太郎記者「何か青い紙に書いているのが分かりますね。」4月から始まった自転車の青切符制度。信号無視や一時不停止など113の交通違反に、違反の内容に応じて一定の反則金が科されます。開始から1か月で実際に青切符が交付された件数は、全国で2147件です。その一方で、制度を悪用したとみられる詐欺事件が各地で確認されています。

4月、鹿児島県では。



自転車で登校中の男子高校生がY字路の交差点を右折したところ、20代くらいの男2人が乗った灰色の車が近づいてきました。



『警察だからちょっと止まって』



男らは、男子高校生にそう声をかけたといいます。さらに。



『手信号していないから違反だよ。 今、払ったほうがいいよ』



男子高校生は、男らに反則金名目で現金6000円をだまし取られたということです。

自転車の青切符制度を悪用したとみられる詐欺事件は、広島や栃木でも確認されています。



警察は、こう強調して注意を呼びかけています。



『取締りの場で反則金を徴収することはありません！』

【交付の手順を実演】

実際の取締りの現場では、どのように青切符が交付されるのでしょうか。



福岡県警の協力のもと、一時不停止の違反を想定して、手順を実演してもらいました。安全に配慮して撮影しています。



■警察官

「自転車も一時停止です。止まってください。」

「運転手さん、歩道の方にお願いします。」



警察官の声かけを無視し、一時停止しなかった自転車。



違反を確認した別の警察官が、運転者を呼び止め、まず違反の内容を説明します。



■警察官

「運転手さん、一時停止の標識があったと思います。自転車も、あそこで止まらないといけません。」

■荒木記者

「そうなんですか。」

■警察官

「警察官も警告していたかとは思いますが、事故になる可能性があります。今回、一時不停止の交通違反になりますので、交通反則切符での違反手続きを行います。」



警察は、多くの場合、まず「指導警告」を行います。



その上で、従わない運転者には、事故につながるような悪質で危険な違反として、青切符を交付します。

【その場で渡されるものは】

■警察官

「運転免許証やマイナンバーカード、学生証などの身分証明書の提示をお願いします。」



その際、警察官が求めるのは身分証の提示です。



■警察官

「切符を作成します。止まらないと危ないですよ。」

さらに、警察官はその場で、青切符の必要事項を記入します。



違反した場所や日時、違反の内容、反則金の額などです。

青切符の作成が終わると、警察官から運転者に対して、青切符そのものと、反則金を納めるための納付書が渡されます。



■警察官

「支払いの説明をします。6月1日まで、1週間後ですね。5000円を銀行か郵便局の窓口で支払いをお願いします。」

■荒木記者

「払う場所は、銀行か郵便局でしかできないのですか。」

■警察官

「そうですね。銀行か郵便局の窓口になります。」



金融機関で反則金を納める際には、警察官から受け取った納付書が必要です。

【納付は銀行か郵便局で】

■荒木記者

「青切符が交付されたのですが、どのように進めるといいですか。」

■西日本シティ銀行箱崎支店の窓口

「このタブレットで受け付けさせていただきます。」



こちらの銀行では、納付額や名前などの情報をタブレットに入力した後、振り込みを行い、最後に納付書にはんこを押してもらうと手続きが完了します。



各地で確認されている“青切符詐欺”の手口は、警察官をかたり、その場で反則金を納めるよう求めていますが、これだけは絶対に覚えてください。



■福岡県警 交通指導課・松田雅文 通告補佐官

「警察官が現場において、お金を要求したり、お金を受け取ったりすることはありません。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月28日午後5時すぎ放送