◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。今季初の３試合連発となる１１号に期待がかかる。先発は自身２連勝中の佐々木朗希投手（２４）。チームは今季最長の６連勝中と波に乗っており、日本人コンビがけん引したいところだ。

大谷は昨季のポストシーズン（地区シリーズ）以来のフィリーズ戦となった前日２９日（同３０日）の試合で今季３度目の２戦連発。３回１死でウィーラーのスプリットを捉えると、打球は右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。自身の日本人最長記録をさらに伸ばす６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロ。日本人選手ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算７００打点にも到達する節目の一本となった。試合後には「ちょっと（バットの）先の方だったので、入るかなと思って見てたんですけど、飛んだコースが良かったかなと思います」と振り返った。

５回に中前打、８回にも中前打を放ち、今季４度目で最多タイの３安打。「センター中心にいい感じで打てている。あとは、打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかなと思います」と得意の６月を前に量産態勢に入りそうな気配を漂わせている。

この日のフィリーズ先発は速球派左腕、Ｊ・ルサルド投手（２８）。フ軍移籍１年目の昨季は自己最多の１５勝を挙げた難敵だ。大谷はレギュラーシーズン通算１４打数２安打の打率１割６分７厘、６三振だが、２安打はいずれも本塁打となっており、ルサルドから２年連続アーチとなるだろうか。

朗希は前回２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦では初回に３点を失いながら、２回以降は高い修正力を見せて５回４安打３失点で３勝目を挙げた。メジャー２年目で初の連勝をマークするなどロッテ時代の輝きを取り戻しつつあり、ＭＬＢ全体トップの２２本塁打を放っているシュワバーらを擁する強力打線に立ち向かう。

スタメンは以下の通り。

（１）指 大谷

（２）中 パヘス

（３）一 フリーマン

（４）遊 ベッツ

（５）右 タッカー

（６）捕 スミス

（７）二 ロハス

（８）左 コール

（９）三 エスピナル