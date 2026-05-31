相葉雅紀が旬の“新玉ねぎ”の収穫＆アイデアレシピに挑戦！「新玉ねぎの甘みがすごい」

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相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。

5月31日は神奈川県横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部 佑（ハライチ）とともに、今が旬の“新玉ねぎ”の絶品料理をマナブ。

■そのまま食べても甘くておいしい! 相葉が今が旬の甘みが強い“新玉ねぎ”を満喫

今回お世話になるのは江戸時代から13代続く農家さん。オリジナル野菜を含む100種類以上もの野菜を栽培・販売しているという。早速、辛みが少なくて強い甘みが特徴の品種“スイートスター”を収穫した相葉らは、採れたてを試食。

皮をむいてそのままかぶりつくとみずみずしさに感動。相葉は「まったく辛みがなくておいしい。自分で“スイート”と言うだけのことはある！」と新玉ねぎの極上の甘さを堪能し、「火を通したら相当甘くなりますね、楽しみ」と、これから挑戦する新玉ねぎレシピへの期待を膨らませる。

■農家さん直伝！旬の“新玉ねぎ”の魅力を味わい尽くすアイデアレシピが続々登場

農家さんから、旬の今こそ食べたい絶品の新玉ねぎレシピを学ぶ。すりおろした新玉ねぎを使った「新玉ねぎのさわやかドレッシング」は、サラダだけでなく肉や魚にも合い、農家さんの太鼓判レシピ。レモン汁を加えることで、新玉ねぎの甘みやみずみずしさを残しつつ、さわやかな酸味で味が引き締まる。

完成したドレッシングを新玉ねぎのサラダや冷しゃぶにかけて試食。「ごま油でコクが出て、レモン汁でさわやかになる。」（相葉）、「めちゃくちゃうまい」（小峠＆澤部）と、食材の持ち味を生かした味わいを絶賛する。

「新玉ねぎの中華炒め」は、豚バラやたけのこをオイスターソース入りの合わせ調味料で炒めた食べ応えのある一品。火を入れた新玉ねぎは食感がシャキッとして、甘みが引き立つ。「味付けが最高」（相葉）、「火の入り方がちょうどいい」（澤部）とご飯も進み箸が止まらない。

そして、農家さんが特別な日に作るという「新玉ねぎのパイ包みコンソメスープ」も登場。新玉ねぎ、にんじん、ベーコンが入ったコンソメスープにパイシートをかぶせ、オーブンでこんがり焼き上げる。手の込んだ料理に「家で出てきたら焦る」（小峠）と感心しきり。こんがり膨らんだパイは見た目からも食欲をそそり、「新玉ねぎの甘みがすごい」（相葉）と感動する。

さらに、農家さんが主宰する農業塾の生徒さんから新玉ねぎのアレンジレシピも学ぶ。「新玉ねぎの油揚げピザトースト」は、小腹が空いたときに食べたいレシピ。香ばしく焼けた油揚げやチーズ、新玉ねぎの相性が抜群で、「油揚げがジューシー」（相葉）、「軽やか」（小峠）と、あっという間に完食。「新玉ねぎとキノコの和風パスタ」は、新玉ねぎの甘みを含んだ汁でパスタに旨味をつけるのがポイント。「優しい味」（相葉）と新玉ねぎの魅力を味わい尽くす。

途中、生徒さんの子どもからプレゼントされた、相葉・小峠・澤部の似顔絵に、相葉らの顔がほころぶ場面も。農家さんたちとの和やかな雰囲気のもと、調理が進んでいく。

■「これだけは捨てられない」相葉やメンバーが大切にする“あるもの”とは？

さらに、視聴者投稿の釜飯で勝ち抜きを行う、番組恒例企画「釜-１グランプリ」も開催。見事10連勝を果たした王者「勝浦タンタンメン風釜飯」に、挑戦者「浜松新玉じゃが釜飯」が挑む。

「浜松新玉じゃが釜飯」は、全国的にも早く収穫される浜松市の新玉ねぎと、ブランドじゃがいもとして知られる三方原馬鈴薯を使った手間いらずの釜飯。バターをのせた新玉ねぎ、じゃがいも、ベーコンを入れ、コンソメスープで炊き上げる、ピラフを思わせる洋風の一品だ。

新玉ねぎの甘みとじゃがいものほくほく感が楽しめる「浜松新玉じゃが釜飯」に、相葉は「（新玉ねぎとじゃがいもの）バランスが最高」と、王者の釜飯と比較し、悩ましい表情を見せる。はたして、「浜松新玉じゃが釜飯」は、王者の連勝を止めることはできるのか!?

また、炊き上がりを待つ間、「どうしても捨てられないもの」の話題になり、小峠は11歳年下の弟が絵を描いたカブトムシのキーホルダーを挙げ、思い出に浸る。

新玉ねぎを絶品レシピで堪能する今夜の『相葉マナブ』をお楽しみに。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』 マナブ！旬の産地ごはん ～新玉ねぎ～

05/31（日）18:00～18:52

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/