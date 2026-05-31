お笑いコンビ「千鳥」の大悟が３０日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。芸能界の恩人を明かした。

大悟は過去に一度だけＭＣの加藤浩次と「一緒に飲んだことがある」という。ほとんどつながりがなかったが、加藤の「大悟に会いたい」という希望からマネジャーを通して実現したそう。加藤はお笑いコンビ「極楽とんぼ」の相棒・山本圭壱が復帰して「ロンドンブーツ、ココリコ、山崎邦正とかみんな一緒にのんだ」と振り返った。

「加藤さんから…ということで、それは行かせてもらわないと、ということで行ったら、加藤さん、１時間で寝たんです」と暴露。それでも「今現在こうやって仕事があるのは加藤さんのひと言というか」という。

上京したばかりの頃に「『２７時間テレビ』で加藤さんとかＭＣされていた時に、なんかごちゃ〜と若手でもめ事になった時に急に加藤さんが『どう思う？大悟』って言ったんですよ。ほんでワシがその時にスタジオでたばこを吸ったんです」と状況を説明。加藤も「あっ！覚えてる覚えてる！」。大悟は「それから『なんやアイツ』みたいになって仕事が広がっていったみたいな」と明かした。

加藤は「そうなの？でも俺ね、当時『千鳥』好きだったの」とひと言。この言葉に大悟が「今は嫌いみたいですね」と返すと加藤が「今ね、ちょっと売れすぎ！」と言い、スタジオは大爆笑となった。