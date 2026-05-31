エンジンかけた直後に車が突然爆発、炎上で大混乱　道路で七面鳥がバトル　トルコの路上ハプニング

道路脇に止まっていた車がエンジンをかけた直後に爆発し、炎が噴き上がる瞬間がカメラに捉えられた。車には2人が乗っていたが、すぐに避難して難を逃れた。路上で起きたハプニングとは。

街中が騒然…車が炎上

トルコ南部の街・メルシンで、道路脇に止まっている白い車。

すると突然、激しい炎が噴き上がった。車内にいた2人は、すぐに犬を連れて避難した。

別のカメラでは、歩道で食事をしていた人たちが慌てて車から離れる様子もみられた。

現地メディアによると、車はエンジンをかけた直後に爆発したという。その後、現場に居合わせた人たちがトランクから消火器を持ち出し、火は消し止められた。

七面鳥“譲れぬバトル”勃発

一方、トルコ・カラビュクの道路にいたのは、2羽の七面鳥だ。

羽をばたつかせ、くちばしで突き合う激しいバトルの真っ最中だった。すぐ横を車が走っていても、おかまいなしだ。

すると、1人が車を降り、頭を冷やせと言わんばかりにペットボトルの水をかける。しかし、2羽はますますヒートアップしていく。

終わりが見えないと思われた戦いだったが、幕切れは突然だった。

七面鳥の飼い主が登場し、1羽をひょいと抱え上げ、強制終了した。約10分にわたって続いたバトルは、レフェリーストップで終了したのだった。

（「イット！」 5月28日放送より）