親友に結婚することを報告したら、【まさかの嫌がらせ】が始まって！？主人公は“ある行動”を...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！幸せの絶頂ともいえる婚約報告の直後、突然身に覚えのない浮気の噂や悪質な嘘が周囲で流れ始めたのです……！犯人は、なんと一番信じていたはずの友人。嫉妬から始まった執念深い嫌がらせと、その先に待っていた痛快な結末とは――

私には学生時代からずっと仲が良く、なんでも相談しあえる大親友がいました。最愛の彼からプロポーズを受けた私は、真っ先に彼女へ婚約を報告！

しかし、その日を境に彼女の態度は一変します。連絡はどこかそっけなくなり、次第に不自然な距離を置かれるようになっていきました。

さらに、私の周囲では、身に覚えのない悪質な嘘や「浮気をしている」といった事実無根の噂が、突如として広まり始めたのです――。

幸せに満ちていた日常は一瞬で崩れ去り、私は戸惑いと悲しみのなかに突き落とされました。いったい誰がこんな噂を流しているのか見当もつかず、不安な日々を過ごすことになったのです――