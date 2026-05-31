“グラビア界の二刀流”宮川みやび、マシュマロボディー披露 『グラビアザテレビジョン』初登場
「ミスFLASH2024 グランプリ」の宮川みやびが、『グラビアザテレビジョン』（発売中）に初登場。Hカップとヒップ100センチのマシュマロボディーを武器に、“グラビア界の二刀流”として注目を集める宮川が、新たな魅力を披露している。
【写真】マシュマロボディーを武器に初登場した宮川みやび
宮川は2026年5月よりゼロイチファミリアに所属。ニコニコ生放送などのライブ配信を中心に、「ポンコツびぃちゃん」の愛称で親しまれる人気配信者だ。おっとりとしたキャラクターと、身長168センチ、B96・H100のスタイルでグラビア界にも進出し、存在感を高めてきた。
『グラビアザテレビジョン』初掲載について宮川は、「おしゃれなイメージがあったので、今回の出演が決まったときはとても嬉しかったです！」と喜びをコメント。ゼロイチファミリア所属後初の仕事だったこともあり、「絶対いいものにしたいなという気持ちでやる気満々でした！」と撮影への意気込みを明かした。
今回の撮影では、これまでとは異なるヘアメイクや衣装にも挑戦。ウェーブヘアやブラウン系リップなど新鮮なスタイルに「いつもと違う自分に出会えた気がして、とってもお気に入りです！」と満足げな様子を見せた。
撮影テーマは「平成リバイバル」。派手で“強め”な衣装に最初は驚いたというが、「実際に着てみたらすごく鮮やかでキラキラしていてテンション上がりました！」と振り返る。晴天のロケーションも相まって、「カメラマンさんや皆さんとテンション上がりまくって撮れました！」と撮影現場の盛り上がりを語った。
普段の自身について「ぼーっとしてる」と話す宮川だが、今回の誌面ではエネルギッシュな一面を披露。「推してくれてるみなさんも多分世代だと思うのできっと喜んでくれると思います！」と期待を寄せた。
最後にファンへ向けては、「今年は“新境地”ということで、さらに新しく成長した姿をお見せできるようにがんばります！」とメッセージ。配信活動やTikTok「みやびのごほうび」にも触れ、「新しいことに挑戦しつつ、今頑張っていることにも力を入れて続けていきたい」と今後への思いを語っている。
【写真】マシュマロボディーを武器に初登場した宮川みやび
宮川は2026年5月よりゼロイチファミリアに所属。ニコニコ生放送などのライブ配信を中心に、「ポンコツびぃちゃん」の愛称で親しまれる人気配信者だ。おっとりとしたキャラクターと、身長168センチ、B96・H100のスタイルでグラビア界にも進出し、存在感を高めてきた。
今回の撮影では、これまでとは異なるヘアメイクや衣装にも挑戦。ウェーブヘアやブラウン系リップなど新鮮なスタイルに「いつもと違う自分に出会えた気がして、とってもお気に入りです！」と満足げな様子を見せた。
撮影テーマは「平成リバイバル」。派手で“強め”な衣装に最初は驚いたというが、「実際に着てみたらすごく鮮やかでキラキラしていてテンション上がりました！」と振り返る。晴天のロケーションも相まって、「カメラマンさんや皆さんとテンション上がりまくって撮れました！」と撮影現場の盛り上がりを語った。
普段の自身について「ぼーっとしてる」と話す宮川だが、今回の誌面ではエネルギッシュな一面を披露。「推してくれてるみなさんも多分世代だと思うのできっと喜んでくれると思います！」と期待を寄せた。
最後にファンへ向けては、「今年は“新境地”ということで、さらに新しく成長した姿をお見せできるようにがんばります！」とメッセージ。配信活動やTikTok「みやびのごほうび」にも触れ、「新しいことに挑戦しつつ、今頑張っていることにも力を入れて続けていきたい」と今後への思いを語っている。