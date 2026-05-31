元SMAP・森且行との“30年ぶり再会”2ショットを森脇健児が公開「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていた」
タレントの森脇健児（59）が28日、自身のXを更新。元SMAPのメンバーでオートレーサーの森且行（52）と約30年ぶりに再会したと報告し、2ショットを披露した。
【写真】「すげえ！森くんだ」「エモいです」“30年ぶり”2ショットが公開された森且行＆森脇健児
森脇は「森且行くんに30年ぶりに会えた!!!全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！」とつづり、森と笑顔で並びガッツポーズをする2ショットをアップ。2人は1992年スタートのフジテレビ系バラエティ『夢がMORI MORI』で共演していた。
森は、1996年にSMAPを脱退し、幼少期から夢だったオートレーサーに転身｡GIIを3度、GIを2度制覇。2020年11月最高峰グレードレース日本選手権で悲願の初優勝も21年1月にレース中に転倒し、腰椎破裂骨折・骨盤骨折の重傷を負ってしまう。両足にまひが残りながらも、約2年に及ぶ壮絶なリハビリを経て、23年4月6日に地元･川口オートレース場で802日ぶりに復帰し、カムバック勝利を果たした。
コメント欄では「毎週、夢モリ見ていたので嬉しいです」「すげえ！森くんだ 体型 昔よりカッコいい！」「夢がMORI MORIなツーショットですね」「二人ともあまり変わってない気がします」「うわぁぁぁっぁぁぁぁぁぁ！ありがとうございます！」「エモいです」などの反響が寄せられている。
【写真】「すげえ！森くんだ」「エモいです」“30年ぶり”2ショットが公開された森且行＆森脇健児
森脇は「森且行くんに30年ぶりに会えた!!!全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！」とつづり、森と笑顔で並びガッツポーズをする2ショットをアップ。2人は1992年スタートのフジテレビ系バラエティ『夢がMORI MORI』で共演していた。
コメント欄では「毎週、夢モリ見ていたので嬉しいです」「すげえ！森くんだ 体型 昔よりカッコいい！」「夢がMORI MORIなツーショットですね」「二人ともあまり変わってない気がします」「うわぁぁぁっぁぁぁぁぁぁ！ありがとうございます！」「エモいです」などの反響が寄せられている。